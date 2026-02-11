Primeira estação de armazenamento de energia de bateria ultra-grande de 628Ah do mundo conectada à rede, a EVE Energy garante outro grande pedido de 10GWh

SHIJIAZHUANG, China, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 31 de janeiro de 2026, a primeira estação de armazenamento de energia de 400MWh do mundo usando células de bateria ultragrandes de 628Ah entrou em operação. Equipado com 80 conjuntos de sistemas de armazenamento de energia CC integrados minimalistas de 5 MWh ("Mr. Giant") e 40 conjuntos de cabines de conversão de energia integradas, isso marca um salto crítico na grande tecnologia de baterias da EVE Energy, desde a exploração pioneira até a validação em escala de rede, solidificando uma base para o crescimento da indústria de alta qualidade.

image_5024968_30944645 1

Da validação ao benchmark: a tecnologia de baterias grandes comprova que estão prontas para a rede

O sucesso do projeto Ruite New Energy Lingshou 200MW/400MWh demonstra que a tecnologia de bateria grande de 628Ah pode suportar de forma confiável aplicações em escala de rede. Apoiada pela primeira industrialização completa da EVE Energy - a primeira a anunciar, produzir em massa e implantar - a produção cumulativa ultrapassou 1 milhão de células, verificando a escala de fabricação e a maturidade do produto.

O sistema integra a tecnologia de células inerentemente seguras da EVE Energy e o design minimalista, empregando inovações como o processo de empilhamento e separadores de alta resistência para aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, otimizar o Custo Nivelado de Armazenamento (LCOS), atendendo aos principais requisitos de alta segurança, eficiência e longa vida útil.

Da cooperação à simbiose: a parceria de 10 GWh trava o crescimento futuro

A assinatura de um acordo estratégico de 10 GWh eleva a colaboração da EVE Energy com a Guowang Technology de projetos únicos para uma parceria simbiótica de longo prazo, enfatizando a implantação em escala e a sinergia do ecossistema.

Liderando o avanço da indústria: possibilitando a transição energética

À medida que a concorrência muda de escala para tecnologia e valor do sistema, a EVE Energy lidera como inovadora e construtora de ecossistemas. No futuro, a EVE Energy aprofundará a iteração da tecnologia de baterias de grande porte e fortalecerá as capacidades globais de fabricação, cooperação e serviço. Por meio da colaboração aberta, a EVE Energy visa expandir as aplicações de armazenamento de energia confiáveis, apoiando a transição global para um sistema de energia limpo e de baixo carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890886/image_5024968_30944645.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890887/1.jpg

FONTE EVE Energy