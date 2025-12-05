PRINCESS FLOCK EXPANDE OPERAÇÕES COM SEGUNDA UNIDADE PRODUTIVA E CONSOLIDA PRESENÇA EM KISSIMMEE, FL

Nova fazenda urbana ampliará o fornecimento de ovos frescos de galinhas felizes e permitirá atender restaurantes e hotéis da região de Orlando.

KISSIMMEE, Fla., 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Princess Flock, referência local na produção de ovos frescos premium e no manejo ético de galinhas criadas soltas, anuncia a expansão de suas operações com o lançamento de sua segunda unidade produtiva em Kissimmee, Flórida. Localizada na Citrus Street — a apenas 20 minutos do Walt Disney World — a nova fazenda urbana marca um passo estratégico na consolidação da empresa como um dos principais players de alimentos saudáveis e nutritivos da região.

Wagner Krohling

A propriedade possui mais de 40.000 m², dos quais mais de 20.000 m² serão preservados com árvores nativas, protegendo o ecossistema local. Aproximadamente 10.000 m² serão destinados a pastagens onde as galinhas criadas soltas terão liberdade para ciscar, tomar sol e expressar seus comportamentos naturais. Esse ambiente privilegiado resulta na produção de ovos de qualidade superior, mais nutritivos e saborosos — reflexo do bem-estar animal que é marca registrada da Princess Flock.

Com a nova unidade, a empresa aumenta significativamente sua capacidade produtiva, fortalecendo sua operação em Kissimmee e abrindo caminho para a expansão de seu programa de assinaturas, lançado em 2025. A expansão também permitirá o início das atividades no mercado foodservice a partir de 2026, com foco no fornecimento de ovos frescos para restaurantes, cafés e hotéis da região de Orlando, um dos maiores polos turísticos do mundo.

"A nova unidade produtiva chega para consolidar a Princess Flock como uma fornecedora confiável de alimentos saudáveis em nossa cidade," afirmou Wagner Krohling, fundador da Princess Flock. "Com mais produção e mais estrutura, teremos o pulmão necessário para atender desde as famílias locais até o setor gastronômico de Orlando, sempre mantendo o cuidado e a qualidade que fazem parte da nossa essência."

Sobre a Princess Flock

A Princess Flock é um negócio agrícola localizado em Kissimmee, Flórida, especializado na criação de galinhas no sistema caipira brasileiro e na produção de ovos frescos premium. Fundada em 2020 por Wagner Krohling, imigrante brasileiro, a empresa combina sustentabilidade, bem-estar animal, engajamento comunitário e atendimento direto ao consumidor em um modelo inovador de agricultura urbana.

Contato:

Princess Flock

Website: www.princessflock.com

E-mail: [email protected]

Instagram & Facebook: @princessflock

YouTube: Princess Flock Fresh Eggs

Telefone/WhatsApp: +1 (321) 263-9251

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839618/IMG_20241226_154543710_2.jpg

FONTE Princess Flock