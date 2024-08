Privacidade simplificada: ClearVPN lança no iPadOS com suporte ao idioma português

A versão atualizada do ClearVPN para iPadOS inclui recursos de segurança aprimorados, como bloqueio de anúncios DNS integrado, proteção contra malware e prevenção de ataques cibernéticos, oferecendo camadas adicionais de segurança online aos usuários.

Além disso, este lançamento introduz suporte para o idioma português, ampliando ainda mais a acessibilidade global do ClearVPN.

O ClearVPN para iPadOS mantém a interface simplificada e os recursos poderosos que os usuários apreciam em outras plataformas, incluindo macOS, iOS, Android e Windows. Com apenas um toque, os usuários de iPad agora podem proteger sua presença online, acessar bibliotecas de conteúdo global e usar redes Wi-Fi públicas com segurança.

Recursos principais do ClearVPN para iPadOS

Interface intuitiva de um toque para conexão VPN simplificada

Algoritmo de "Localização Ideal" que determina o melhor servidor para as necessidades do usuário, analisando fatores como localização, proximidade a servidores, disponibilidade de serviços, carga do servidor e distância entre os servidores

Bloqueio de anúncios DNS integrado que protege os usuários contra anúncios, pop-ups e rastreadores

Proteção aprimorada contra malware que bloqueia o acesso a domínios maliciosos

Prevenção de ataques cibernéticos que defende contra criptojacking, spoofing de DNS e ataques man-in-the-middle

Widgets para iPadOS para acesso rápido à VPN pela Tela de Início

Integração com os Atalhos da Siri para automações de VPN personalizadas

Acesso à rede de servidores rápidos do ClearVPN em mais de 45 países

Criptografia de ponta e uma rigorosa política de registro zero para oferecer privacidade máxima

"A expansão do ClearVPN para iPadOS marca um marco significativo em nossa missão de fornecer privacidade online sem esforço em todos os dispositivos", diz Ivan Ablamskyi, Gerente Principal de Produto do ClearVPN na MacPaw. "Os usuários de iPad agora podem desfrutar da mesma proteção VPN intuitiva e poderosa que tornou o ClearVPN um favorito entre os usuários de iOS e macOS, com o benefício adicional dos recursos de cibersegurança integrados. Com a adição do suporte ao idioma português, estamos empolgados em tornar nosso serviço mais acessível para milhões de usuários falantes de português em todo o mundo. Seja trabalhando, fazendo streaming ou navegando, o ClearVPN no iPad coloca privacidade e acesso irrestrito ao seu alcance, agora em mais idiomas do que nunca."

Desde o seu redesign no início deste ano, o ClearVPN continuou ganhando reconhecimento do setor. O aplicativo recebeu recentemente o Cybersecurity Excellence Award 2024 e o Global Infosec Award 2024, consolidando ainda mais sua posição como uma solução VPN líder que combina segurança robusta com design fácil de usar.

Idiomas compatíveis

Inglês

Francês

Alemão

Português

Espanhol

Ucraniano

Disponibilidade

O ClearVPN para iPadOS está disponível como parte das assinaturas existentes do ClearVPN por US$ 9,99/mês ou US$ 44,99/ano, com uma avaliação gratuita de 3 dias nos EUA (os preços podem variar conforme a região). A assinatura permite usar o ClearVPN em até 6 dispositivos em todas as plataformas compatíveis.

O ClearVPN continua sendo grátis para todos os ucranianos, independentemente da geolocalização, via início de sessão no Diia.

É possível baixar o ClearVPN via:

O ClearVPN também oferece a ClearWeb, uma extensão para Chrome disponível na Chrome Web Store.

Requisitos de sistema

iPadOS 16.0 ou posterior

iOS 16.0 ou posterior

macOS 13.0 ou posterior

Android 6.0 ou posterior

Windows 10 versão 1809 ou posterior

Sobre a MacPaw

A MacPaw desenvolve e distribui software inovador para macOS e iOS que simplifica a vida dos usuários de Mac. Reconhecida por seus produtos meticulosamente projetados, como CleanMyMac X, CleanMy®Phone, Setapp e ClearVPN, e conhecida por sua divisão de cibersegurança Moonlock, a MacPaw é dedicada a melhorar e proteger a experiência do usuário Mac. Fundada em Kiev, na Ucrânia, com um escritório subsidiário em Boston, Massachusetts, a MacPaw atende mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. Com um em cada cinco usuários de Mac tendo pelo menos um aplicativo MacPaw, a empresa é uma líder confiável no ecossistema de software Mac.

