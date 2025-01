Programa da Abecom reduz custos de manutenção em mineradora

SÃO PAULO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Um dos desafios do setor de mineração é evitar a quebra de equipamentos submetidos a condições extremas de operação, como vibrações constantes e altas cargas. Esse ambiente acelera o desgaste das máquinas e leva a falhas que elevam custos e reduzem a produtividade das indústrias. Como solução, a Abecom, empresa especializada em manutenção industrial, desenvolveu um programa que evita paradas não programadas da produção.

O programa de manutenção preditiva da Abecom foi implantado em um fabricante de equipamentos de mineração, que enfrentava dificuldades em encontrar componentes que suportassem as condições severas de sua operação. Os rolamentos dos eixos principais, submetidos a vibrações extremas, frequentemente falhavam antes do previsto, aumentando custos e comprometendo a produção.

Diante disso, o fabricante contratou a Abecom, que fez uma análise das atividades das máquinas e recomendou a solução mais adequada para a operação: rolamentos de esferas de aço, fabricados pela norte-americana Timken. Esses rolamentos com folgas menores são mais tolerantes a fortes vibrações e mais indicados para a mineração.

A substituição dos rolamentos trouxe uma economia de 15% nos custos de manutenção e aumentou a confiabilidade dos equipamentos, ao eliminar interrupções inesperadas e prolongar o intervalo entre as paradas programadas.

Mas a solução apresentada pela Abecom não se limitou à análise e substituição de componentes. "Nosso modelo de contrato incluiu serviços de engenharia de aplicação, que analisa as necessidades específicas de cada cliente, identificando os pontos críticos e propondo soluções sob medida para cada operação", explica Rogério Rodrigues, CEO da empresa, que atua há 60 anos neste mercado.

"Outros diferenciais de nossos contratos são a garantia de disponibilidade imediata dos componentes, reduzindo atrasos operacionais, e consultoria técnica após a implementação, assegurando o desempenho ideal das soluções oferecidas", destaca. "Os benefícios estratégicos da parceria com a Abecom são a previsibilidade de custos, gestão eficiente de estoques e redução de riscos operacionais", completa.

Com esse pacote de soluções, além de resolver um problema técnico da indústria de mineração, a Abecom conquistou a confiança do fabricante de equipamentos, que fez um novo pedido de compra de US$ 175.000 para outro projeto de peneiras vibratórias com os mesmos rolamentos.

"No setor de mineração, onde a confiabilidade dos equipamentos pode ser o diferencial entre lucro e prejuízo, é ainda mais importante contar com um parceiro de manutenção que estude cada caso em profundidade e ofereça a solução ideal para cada necessidade", conclui o CEO.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598821/Mineradora.jpg

FONTE Abecom