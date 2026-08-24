Programa de Trainee Saint-Gobain 2027 celebra 35 anos com inscrições abertas

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Saint-Gobain, líder global em construção leve e sustentável, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2027, que celebra 35 anos de história. O programa é uma porta de entrada para jovens talentos que desejam construir carreira em uma multinacional guiada pelo propósito "Making the World a Better Home". Criada em 1991, a iniciativa já formou líderes e especialistas e se consolidou como um dos programas mais tradicionais da indústria brasileira.

Com início em janeiro de 2027, a jornada terá 18 meses: 12 de programa e seis de pós-programa. Os selecionados participarão de uma trilha estruturada de desenvolvimento técnico e comportamental, com mentorias de carreira, imersão nos negócios, contato com executivos, visitas a unidades industriais e participação em projetos estratégicos com impacto real para a companhia.

"O Programa de Trainee completa 35 anos como um símbolo da nossa capacidade de unir tradição e inovação. Ao mesmo tempo em que valorizamos nosso legado, seguimos evoluindo para atrair e desenvolver os talentos que vão construir os próximos capítulos da Saint-Gobain", afirma Gustavo Siqueira, vice-presidente de Recursos Humanos da Saint-Gobain para a região LATAM.

As oportunidades abrangem áreas como Industrial, Controladoria, Marketing, Comercial, Compras, Recursos Humanos, Supply Chain, EHS e Pesquisa e Desenvolvimento. Os trainees poderão atuar em unidades localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará, com vagas em cidades como Caieiras, Guarulhos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré, Mauá, Jandira, Mogi das Cruzes, Queimados, Feira de Santana, Camaçari e Belém.

Podem participar profissionais com graduação concluída entre junho de 2023 e julho de 2026, inglês a partir do nível intermediário, disponibilidade para mobilidade entre cidades e estados e atuação presencial em horário comercial. A empresa oferece apoio com curso de idiomas e benefícios como assistência médica e odontológica, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale-refeição ou refeitório, seguro de vida, estacionamento ou vale-transporte, remuneração compatível com o mercado e programa de aquisição de ações. Os benefícios podem variar conforme a unidade.

O legado da iniciativa é refletido na permanência de talentos: 31% dos integrantes da primeira turma ainda trabalham na companhia. Presente em 81 países e com 162 mil funcionários, a Saint-Gobain registrou € 46,5 bilhões em vendas em 2025 e mantém o compromisso de zerar suas emissões líquidas de carbono até 2050.

As inscrições podem ser realizadas até 17 de setembro de 2026, pelo site traineesaintgobain.com.

Contato: FSB Comunicação – [email protected]

FONTE Saint-Gobain