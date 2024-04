Puerto San Antonio e o Ministério dos Transportes e Telecomunicações do Chile realizaram uma reunião bem-sucedida em Madrid com empresas interessadas na construção do Porto Exterior

SAN ANTONIO, Chile, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um evento informativo organizado pela Empresa Portuária San Antonio em Madrid, para apresentar aspectos técnicos e os principais trabalhos de construção do Porto Exterior, o projeto portuário mais importante na história do Chile, com dois terminais de 1.730 metros cada e 8 locais de atracação, terá uma capacidade de transferência de carga de 6.000.000 TEU, ou seja, mais de 60 milhões de toneladas por ano, resultou em uma reunião bem-sucedida de empresas especializadas em construção portuária, dragagem e desenvolvimento de mega infraestruturas.

Chile’s Minister of Transportation and Telecommunications, Juan Carlos Muñoz Executives of Empresa Portuaria San Antonio in Madrid.



A reunião ocorreu no contexto da Convocação Internacional de Manifestação de Interesse para a Construção do Quebra-Mar e Obras Complementares para o Porto Exterior, lançado em 2 de abril, e contou com a presença do Ministro dos Transportes e Telecomunicações do Chile, Juan Carlos Muñoz; o embaixador do Chile na Espanha, Javier Velasco; autoridades portuárias espanholas, bancos internacionais e executivos de empresas de engenharia e construção de vários países.

O gerente-geral da Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda, e o ministro Juan Carlos Muñoz lideraram o evento, que reuniu mais de 70 executivos da Espanha, França, Holanda, Dinamarca e Bélgica, que conheceram as características do projeto, suas principais obras e prazos associados, e também se reuniu com representantes da estatal chilena para esclarecer dúvidas.

O senhor Castañeda explicou que este marco "é significativo considerando que as empresas nacionais e internacionais que convidamos para manifestar o seu interesse têm uma vasta experiência em métodos de construção. Temos um projeto com engenharia de detalhamento bastante avançada; porém, é relevante num projeto desta magnitude, podermos trocar com especialistas sobre as melhores alternativas para a execução do nosso projeto."

O ministro afirmou que "é notável ver a quantidade de empresas que participaram na apresentação do Porto Exterior San Antonio, como também a presença de bancos e organizações internacionais que financiam este tipo de projetos. Este é um bom ponto de partida no contexto da convocatória de manifestação de interesse para o projeto Porto Exterior, que é o projeto de infraestrutura portuária mais importante que tivemos no Chile em um século".

A Convocação Internacional de Manifestação de Interesse para a Construção de Quebra-mar e Obras Complementares do Porto Exterior corresponde ao convite feito pela Empresa Portuária de San Antonio às empresas nacionais e internacionais interessadas em executar as obras de viabilização do Porto Exterior, bem como do abrigo cais, dragagem do cais e obras de acesso e áreas comuns de apoio do novo megaterminal portuário. Este conjunto de obras terá um custo estimado em 1.500 milhões de dólares, financiado pela empresa pública.

As empresas concessionárias irão desenvolver os dois terminais com um investimento estimado de 2,5 milhões de dólares. No total, o investimento aproximado é de US$ 4 bilhões.

O Porto Exterior terá capacidade para receber navios porta-contêineres de última geração de 400 metros e deverá iniciar operações no ano de 2036.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2400005/Juan_Carlos_Munoz_Chile.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2400004/Empresa_Portuaria_San_Antonio.jpg

FONTE Puerto San Antonio