Empresa Portuaria San Antonio inicia Chamada Internacional de Manifestação de Interesse para construção de quebra-mar e obras complementares do Puerto Exterior

SAN ANTONIO, Chile, 5 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A estatal chilena convidará empresas especializadas para construir o quebra-mar e obras complementares do principal projeto portuário do país.

Puerto San Antonio Eduardo Abedrapo Bustos

Como parte da política de desenvolvimento portuário promovida pelo Estado do Chile, a Empresa Portuaria San Antonio iniciou a Chamada Internacional de Manifestação de Interesse para a construção de quebra-mar e obras complementares do Puerto Exterior. Este projeto contará com duas frentes de atracação, cada uma com 1.730 metros de comprimento, e uma capacidade total de transferência de carga de 6 milhões de TEU, o que equivale a mais de 60 milhões de toneladas anuais.

As obras a considerar na manifestação de interesse incluem a construção de um quebra-mar com cerca de 4 quilômetros de extensão, dragagem à volta do futuro cais, enchimento de plataformas e obras complementares como estradas e acesso ferroviário aos terminais.

Os interessados poderão ser empresas com experiência comprovada no desenvolvimento de grandes obras portuárias e/ou dragagens marítimas, podendo demonstrar tal experiência individualmente ou em consórcio.

Além disso, uma reunião informativa com empresas internacionais interessadas será realizada no dia 23 de abril em Madrid, Espanha, liderada pelo Ministro dos Transportes e Telecomunicações do Chile, Juan Carlos Muñoz. "Como governo, empenhamos todos os nossos esforços para avançar em direção a um sistema de transporte de cargas mais eficiente, ágil e sustentável. Com esta chamada, não estamos apenas abrindo o mercado e atraindo investimentos privados, mas também avançando na consolidação da liderança do Chile em questões portuárias na região", acrescentou o ministro.

O presidente do Conselho de Administração da Empresa Portuaria San Antonio, Eduardo Abedrapo, afirmou que o início do processo de Chamada Internacional de Manifestação de Interesse é um avanço significativo para o futuro do desenvolvimento portuário de San Antonio e do Chile. "Puerto Exterior é um projeto nacional. Como empresa pública, temos o dever de procurar os melhores aliados para cada uma das etapas, sendo fundamental recorrer a fornecedores qualificados, tanto chilenos como estrangeiros, para realizar as diversas obras que permitirão ao futuro porto funcionar de forma otimizada, eficiente, segura e sustentável", observou.

O gerente geral da Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda, afirmou: "acreditamos que haverá muitas empresas especializadas, nacionais e internacionais, interessadas em participar na execução destas obras, que constituem um grande desafio de engenharia e construção".

As empresas interessadas que desejam informações mais detalhadas sobre este convite e possuem experiência comprovada devem entrar em contato com a Empresa Portuaria San Antonio através dos e-mails [email protected]

As manifestações de interesse, juntamente com o histórico da experiência relevante indicada, deverão ser enviadas até 31 de maio de 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380194/Puerto_San_Antonio.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380195/ Porto_San_Antonio.jpg