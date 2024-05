Pumatronix lança ITSCAM 450+ com foco em estacionamentos e pedágios

Dispositivo conta com novo processador e o analítico Pumatronix embarcados, que permitem a leitura de placas de veículos de todos os padrões brasileiros, Mercosul e Conesul

SÃO PAULO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Pumatronix, uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS), anuncia o lançamento da ITSCAM 450+. O novo dispositivo da Pumatronix chega para atender as necessidades de mercado e conta com recursos de Inteligência Artificial, LPR embarcado e APIs que se integram a outros sistemas, projetado para atuar no monitoramento de veículos com foco em estacionamentos e praças de pedágio.

A ITSCAM 450+ é a evolução da ITSCAM Vigia+, o dispositivo mais utilizado nesse segmento, presente em 94% das praças de pedágio do país. O novo produto faz a leitura de placas na borda, proporcionando um rápido reconhecimento. Além disso, conta com novo processador e o analítico Pumatronix embarcados, que permitem a leitura de placas de todos os padrões brasileiros, Mercosul e Conesul, com ou sem películas refletivas que atingem um índice de captura de imagem superior a 95%.

Outros diferenciais da ITSCAM 450+ é sua capacidade de leitura automática de placas de veículos a curta distância e a alta resolução na captura de imagens feitas tanto no período diurno como no noturno e em diversos cenários rodoviários e urbanos, utilizando um Trigger (do inglês: gatilho) virtual, que dispara uma ação automática, aumentando a eficiência do dispositivo.

A nova ITSCAM 450+ se destaca em relação aos competidores nacionais e internacionais por ler todos os tipos de placas em circulação no território nacional. Outra vantagem da ITSCAM 450+ é o fato de ser produzida no Brasil, o que permite fornecer suporte técnico de alta qualidade em todo o território nacional.

"A Pumatronix investe constantemente em Pesquisa, Desenvolvimento e novas tecnologias, por isso, somos referência em sistemas de transporte inteligente, oferecendo soluções modernas para fiscalização eletrônica de trânsito," afirma Alexandre Krzyzanovski, Diretor de Engenharia da Pumatronix.

Sobre o Grupo Pumatronix

É uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS), com alta tecnologia para captura e processamento de imagens e leitura de placas de veículos (OCR/LPR), contribuindo para a mobilidade urbana e rodoviária, modernização das cidades, fiscalização e segurança no trânsito. Fundada em 2007, na incubadora Tecnológica do Tecpar (INTEC), conta com Laboratório Tecnológico próprio no qual monta, integra e testa as placas eletrônicas com precisão e qualidade certificada pelo ISO 9001. Em 2021, a Pumatronix adquiriu a Plugfield, uma das maiores fábricas brasileiras de Estação Meteorológica Online.

