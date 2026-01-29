Pyka e SLC Agrícola ampliam parceria após safra de sucesso com o Pelican 2

Este novo pedido, com entregas programadas para a próxima safra, ocorre após uma temporada bem-sucedida na qual a SLC Agrícola utilizou as aeronaves Pelican 2, da Pyka, em uma de suas maiores operações agrícolas no Brasil. A aeronave demonstrou ganhos em eficiência operacional, qualidade de pulverização e confiabilidade para aplicação aérea em larga escala.

"Nossa parceria com a Pyka superou as expectativas", disse Ronei Sandri Sana, gerente de agricultura digital da SLC Agrícola. "O Pelican 2 comprovou sua capacidade de oferecer proteção confiável às culturas todas as noites, em condições de terreno exigentes. Com base nos resultados que vimos nesta safra, estamos ampliando nossa frota para continuar fomentando a inovação e a produtividade em todas as nossas operações".

Durante a operação, a SLC Agrícola e a Pyka realizaram testes exaustivos de pulverização em colaboração com a AgroEfetiva, uma empresa independente de pesquisa e consultoria especializada em tecnologia de aplicação de pesticidas.

"O Pelican entrega o desempenho de uma aeronave de grande porte com a facilidade de uso de um sistema muito menor e autônomo", afirma o Dr. Fernando Kassis Carvalho, Pesquisador da AgroEfetiva. "Ela voa com rapidez e estabilidade, iguala a qualidade de pulverização das aeronaves convencionais, funciona em condições de umidade onde os sistemas terrestres não conseguem e pode até atingir pragas com hábitos noturnos, pulverizando à noite".

Com sua carga útil de 300 litros, capacidade de voo totalmente autônoma e rendimento de até 100 hectares por hora, o Pelican 2 é a maior aeronave agrícola autônoma do mundo e a única aeronave autônoma desse tipo autorizada para operação comercial nessa escala.

"A encomenda subsequente da SLC Agrícola é uma enorme validação do Pelican 2 no campo", disse Michael Norcia, cofundador e CEO da Pyka. "Isso mostra que a aviação elétrica autônoma pode gerar impacto no mundo real na escala de alguns dos maiores produtores do mundo. Estamos orgulhosos de continuar construindo essa parceria na promoção da agricultura sustentável".

A expansão do acordo fortalece a presença da Pyka no Brasil, um dos mercados agrícolas mais importantes do mundo, e destaca o papel das aeronaves autônomas na formação do futuro da agricultura em larga escala.

Sobre a Pyka:

A Pyka é uma empresa de robótica com a missão de construir a aeronave autônoma mais útil da Terra. No núcleo de cada aeronave da Pyka está uma pilha robótica verticalmente integrada, concebida a partir do próprio projeto da aeronave: software proprietário de controle de voo, sistemas aviônicos, motores elétricos de alta densidade de potência, controladores de motor, baterias e estruturas em compósito de fibra de carbono, com desenvolvimento totalmente interno e fabricados nos EUA.



Sobre a SLC Agrícola:

A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC, produz algodão, soja e milho, além de trabalhar com a criação de gado, integrando agricultura e pecuária. Também é proprietária da marca SLC Sementes, que produz e comercializa sementes de soja e algodão. Ela foi uma das primeiras empresas do setor com ações negociadas em Bolsas de Valores, tornando-se referência no seu segmento. Com sede em Porto Alegre (RS), a empresa possui 26 unidades de produção estrategicamente localizadas em sete estados brasileiros. No ano-safra 2025/2026, a área plantada totalizou cerca de 836 mil hectares.

Sobre a AgroEfetiva:

A AgroEfetiva é uma empresa de pesquisa, treinamento e consultoria em tecnologia de aplicação e boas práticas agrícolas. Nossa missão é desenvolver soluções e compartilhar conhecimento para o setor de proteção de culturas. Nossa pesquisa segue as boas práticas de laboratório para proporcionar aos nossos clientes alto nível de qualidade e segurança nos resultados obtidos. Temos uma equipe de pesquisadores e um dos melhores laboratórios de tecnologia de aplicação do mundo.

