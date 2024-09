Qlik anuncia AI Reality Tour para oferecer ferramentas para empresas alcançarem todo o potencial da IA

- Novas soluções Qlik Talend® Cloud e Qlik Answers™ oferecem integração escalável de IA para maximizar o valor dos dados e impulsionar vantagem competitiva

- Em São Paulo, o evento acontece em 5 de setembro com sessões sobre as últimas inovações e tendências em integração de dados e analytics, estratégias de IA da Qlik e casos de sucesso inovadores

SAO PAULO, 4 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik®, líder global em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), anuncia o lançamento global de seu AI Reality Tour, que chegará a mais de 27 cidades nas regiões das Américas, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC). Patrocinada globalmente pela AWS, essa turnê destaca o compromisso da Qlik em ajudar empresas em todo o mundo a integrarem IA em suas operações com soluções reais e escaláveis. No centro dessa iniciativa estão as recém-lançadas soluções Qlik Talend Cloud e Qlik Answers, projetadas para capacitar as empresas a aproveitarem a IA de forma completa para a tomada de decisões orientadas por dados e para obter valor operacional.

"Na Qlik, investimos fortemente para ajudar nossos clientes a aproveitarem ao máximo o potencial da IA", afirma James Fisher, Diretor de Estratégia da Qlik. "Nos concentramos em criar soluções que entreguem valor imediato ao endereçar as complexidades da integração de dados, analytics e adoção de IA. Essas ofertas fornecem às empresas as ferramentas necessárias para trabalhar com dados de forma mais eficaz e gerar resultados de negócios tangíveis impulsionados pela IA. Estamos empolgados em dar vida a isso durante o nosso AI Reality Tour."

As soluções Qlik Talend Cloud e Qlik Answers foram desenvolvidas para organizações que buscam traduzir o potencial da IA em valor imediato para os negócios. O Qlik Talend Cloud oferece recursos de integração de dados impulsionados por IA garantindo a integridade dos dados e permitindo a implementação rápida de pipelines de dados. Esta plataforma suporta uma implementação flexível e independente de Nuvem, permitindo que as organizações gerenciem diversas fontes de dados de forma eficiente. O Qlik Answers aproveita o poder da IA generativa para transformar dados não estruturados em insights precisos e explicáveis, ajudando as empresas a tomarem decisões melhores rapidamente e com confiança. Ambas as soluções são projetadas para aproveitar totalmente os investimentos existentes em dados e analytics.

À medida que o mercado para soluções de IA evolui, as empresas estão cada vez mais buscando maneiras de integrar essa tecnologia em seus fluxos de trabalho existentes, mantendo-se flexíveis e evitando a dependência de fornecedores específicos. "A tendência que estamos vendo na indústria é em direção a soluções de IA abrangentes que se encaixam perfeitamente às operações existentes, permitindo que as empresas maximizem o valor de seus dados sem ficarem presas a uma única tecnologia", diz Giovanni Cervellati, Research Manager, European Intelligent Analytics and Data Strategies da IDC Europe. "A abordagem da Qlik reflete essa mudança, oferecendo ferramentas que apoiam tanto as necessidades atuais quanto futuras de IA."

"Como uma empresa focada em obter valor real da IA, as soluções da Qlik endereçam nossas principais preocupações: fornecer dados em tempo real e garantir flexibilidade", diz Michael Benassi, Vice-Presidente de Enterprise Analytics da United Federal Credit Union. "As novas soluções da Qlik fornecem as plataformas abrangentes e adaptáveis que precisamos para integrar a IA em nossas operações com confiança, sem o medo de ficarmos presos a fornecedores."

O AI Reality Tour oferece a líderes empresariais e profissionais de dados a chance de interagir diretamente com as inovações mais recentes da Qlik. Patrocinada globalmente pela AWS, a turnê, que ocorrerá em 27 cidades globalmente, inclui demonstrações práticas e sessões lideradas por especialistas. Os participantes terão a oportunidade de ver como o Qlik Talend Cloud e o Qlik Answers podem acelerar suas estratégias de IA, com foco em aplicações práticas e impacto real nos negócios.

Qlik AI Reality Tour São Paulo

No Brasil, o AI Reality Tour da Qlik acontece no dia 5 de setembro em São Paulo, no Hotel Unique. O evento contará com sessões sobre as estratégias de Inteligência Artificial da Qlik; as últimas inovações e tendências em integração de dados e analytics que estão moldando o mercado; como os profissionais podem gerenciar responsavelmente a qualidade dos dados para maximizar o valor e reduzir o risco do uso da IA; além de casos de sucesso inovadores com grandes empresas. Reunindo líderes especialistas em tecnologia e Inteligência Artificial da Qlik, parceiros e clientes, o AI Reality Tour São Paulo irá explorar o impacto e as oportunidades oferecidas pela Inteligência Artificial no mundo dos negócios. A agenda completa está disponível por meio do link.

Josh Good, Vice-Presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Mercado da Qlik, fará uma apresentação especial no evento, destacando a estratégia de IA da Qlik para 2024, mostrando como as empresas podem alavancar o poder da IA em seus negócios. Já Ryan Welsh, Field CTO de IA Generativa da Qlik, juntamente com a equipe de pré-vendas da Qlik Brasil, explorará os avanços e o roadmap de integração de dados e analytics da empresa, incluindo inovações como o Qlik Talend Cloud e o Qlik Answers. Além disso, o evento contará com um painel de clientes sobre IA, conduzido por Cesar Ripari, Diretor de Pré-Vendas da Qlik para a América Latina, uma apresentação de Ricardo Alem, Head de Transformação Digital e Inovação da AWS para América Latina, casos de sucesso de clientes Qlik e muito mais.

"A Qlik busca transformar cenários com dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios", afirma Olimpio Pereira, Country Manager da Qlik Brasil. De acordo com o executivo, ao trazer o AI Reality Tour ao Brasil, a Qlik impulsiona a implementação dessa tecnologia de maneira confiável no país, fomentando ainda mais a inovação no mercado nacional. "Estamos muito felizes em trazer este evento ao Brasil e esperamos apoiar ainda mais as empresas a aproveitarem ao máximo os seus dados, gerando vantagens competitivas reais no mercado atual", diz.

Hotel Unique - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4700 | Jardim Paulista | São Paulo - SP

5 de setembro – quinta-feira – das 10:00 às 20:00

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários com dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik utiliza IA/ML avançada a nível empresarial e qualidade de dados abrangente. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas e em tempo real da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é uma parceira estratégica e sua plataforma com tecnologia agnóstica e experiência tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com.

© 2024 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos proprietários aos quais estão associados.

