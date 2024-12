Qlik é reconhecida como Líder pelo 9º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 para Ferramentas de Integração de Dados

A Qlik utiliza a IA para integrar, melhorar e governar dados de praticamente qualquer fonte, gerando resultados de negócios confiáveis

SAO PAULO, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik®, líder global em integração de dados, qualidade de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), foi posicionada no quadrante de Líderes do Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para Ferramentas de Integração de Dados. Este é o nono ano consecutivo em que a Qlik recebe esse reconhecimento, o que destaca a dedicação da empresa em capacitar as organizações com soluções confiáveis e escaláveis que aproveitam todo o potencial de seus dados. Ao fornecer uma plataforma end-to-end enriquecida com IA, a Qlik permite que as companhias tomem decisões oportunas e com confiança. Para acessar uma cópia do relatório completo do Gartner, acesse este link.

"As empresas estão sob imensa pressão para transformar os investimentos em IA em valor tangível para os negócios, e isso começa com a integração e a governança de seus dados em escala, em tempo real", afirma Mike Capone, CEO da Qlik. "Esse reconhecimento do Gartner confirma o que vemos como o papel crítico da Qlik no fornecimento de uma solução ágil e end-to-end que possibilita que as empresas enfrentem com confiança seus desafios de dados mais complexos e aproveitem as oportunidades orientadas por IA".

Neste último ano, a Qlik apresentou inovações importantes, incluindo o Qlik Talend Cloud® e produtos de dados avançados, atendendo às necessidades em evolução das empresas modernas. Essas soluções estabelecem bases confiáveis prontas para IA e desbloqueiam o valor de ambientes de dados diversos e complexos. Os recentes investimentos da Thoma Bravo e da ADIA refletem ainda mais a confiança na direção estratégica da Qlik e sua capacidade de fornecer soluções impactantes e flexíveis em integração de dados, qualidade e analytics orientada por IA.

A posição de mercado da Qlik reflete seus pontos fortes exclusivos:

- Recursos end-to-end: Um conjunto unificado de soluções que abrange integração de dados, qualidade, analytics e IA, permitindo que as organizações confiem em um único fornecedor para suas necessidades de dados

- Flexibilidade: Soluções agnósticas em relação à plataforma que se integram perfeitamente aos principais ambientes, incluindo AWS, Snowflake e Databricks, evitando a dependência de fornecedores e promovendo a adaptabilidade

- Integração de dados em tempo real: Recursos avançados para replicação e transformação que fornecem suporte à tomada de decisões em tempo real em sistemas corporativos complexos

- Recursos inovadores de IA: Funcionalidades integradas de IA que simplificam os fluxos de trabalho, aprimoram a governança e permitem resultados acionáveis a partir de dados estruturados e não estruturados

A Qlik acredita que o reconhecimento no Quadrante de Líderes reflete seu compromisso em resolver os desafios modernos de dados com um conjunto de soluções confiáveis, escaláveis e inovadoras. O Qlik Talend Cloud permite a integração de dados em tempo real, a transformação simplificada e a governança abrangente. Ao incorporar a IA nos fluxos de trabalho, a Qlik simplifica e aprimora os processos de integração e qualidade de dados, tornando-os intuitivos e eficientes.

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários de dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik utiliza IA/ML avançada de nível empresarial e qualidade de dados abrangente. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é uma parceira estratégica e sua experiência e plataforma com tecnologia agnóstica tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com/pt-br.

