Quantitative Brokers Expande para a América Latina com o Lançamento de Algoritmos de Execução na Bolsa B3 do Brasil

NOVA YORK, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Quantitative Brokers (QB), uma provedora líder de algoritmos de execução avançados para traders institucionais, anunciou o lançamento de seu conjunto de negociação algorítmica na B3 – Brasil Bolsa Balcão, a principal bolsa do Brasil e um dos maiores locais de negociação de derivativos globalmente.

Com esta expansão, os participantes institucionais podem agora acessar as estratégias de execução já comprovadas da QB, desenvolvidas para as características estruturais do mercado local e destinadas a oferecer a qualidade de execução ideal, diretamente no mercado de futuros da B3.

Os principais algoritmos de execução single-leg da QB — Bolt, Strobe e Closer — estão agora disponíveis para execução na B3, entregues em parceria com a Ideal CTVM, líder em negociação eletrônica na bolsa desde 2019. No lançamento, os clientes podem implementar estas estratégias em uma variedade dos contratos futuros mais negociados da B3, incluindo:

Futuros de Depósito Interfinanceiro de Um Dia ( DI1 )

) Futuros de Ibovespa ( IND )

) Mini Índice Ibovespa ( WIN )

) Futuros de USD/BRL ( DOL )

) Mini Dólar Spot ( WDO )

) Futuros de Bitcoin ( BIT )

) Spread DI x IPCA (DAP)

Está planejada uma expansão futura tanto da cobertura de produtos quanto das estratégias da QB disponíveis na B3.

"Esta parceria com a B3 e a Ideal CTVM nos permite entregar as estratégias de execução de ponta da QB na principal bolsa do Brasil, ao mesmo tempo que avançamos com o nosso crescimento na América Latina", disse David Kalita, CEO da Quantitative Brokers. "Os mercados da América Latina são dinâmicos e líquidos, com uma procura crescente por ferramentas avançadas para controlar os custos de negociação e gerir o impacto no mercado. Este lançamento marca um momento crucial na missão da QB de levar inovação e valor agregado aos nossos clientes em todo o mundo."

"A Ideal foi criada com a ambição de modernizar a indústria de negociação brasileira e ajudar a impulsionar o seu crescimento. A parceria com um especialista internacional, para trazer algoritmos de última geração para clientes institucionais, é mais um passo importante em direção a essa visão. Tem sido um privilégio trabalhar com a Quantitative Brokers e com os principais participantes do mercado neste projeto. Estamos entusiasmados em ajudar uma nova base de clientes a ter acesso à B3", disse Nilson Monteiro, CEO da Ideal CTVM.

QB Expande em LATAM

Este lançamento marca a entrada da QB na América Latina e é um marco significativo na expansão global da empresa. Os principais contratos na B3 – particularmente as Taxas DI, um produto fundamental de taxa de juros – apresentam oportunidades de grande escala com volumes que rivalizam ou excedem os de outras grandes bolsas globais. A forte procura de clientes, parcerias locais já estabelecidas e uma presença regional crescente posicionam a QB para capturar um fluxo significativo no Brasil e em toda a região.

Para mais informações, ou para consultar sobre o suporte da QB para a B3 e outras bolsas, entre em contato através do e-mail [email protected].

Sobre a Quantitative Brokers (QB)

A Quantitative Brokers (QB) é uma empresa global e independente de tecnologia financeira que fornece algoritmos avançados e análises orientadas por dados para clientes nos mercados de Futuros, US Cash Treasury, Opções e FX. A empresa é construída e impulsionada por uma cultura focada em pesquisa, know-how em microestrutura de mercado e experiência em engenharia algorítmica. A QB desenvolve e inova continuamente um conjunto crescente de produtos para permitir que os seus clientes atinjam os seus objetivos de negociação. Com sede em Nova York, a QB tem escritórios em Londres, Sydney, Chennai e Bangalore. A QB faz parte do Deutsche Börse Group.

O portfólio de algoritmos, ferramentas de simulação e análises da QB é usado por muitos dos maiores investidores institucionais do mundo. O conjunto de algoritmos da QB — Bolt, Strobe, Legger, Closer, Octane, The Roll e Striker — são projetados de forma exclusiva tanto para central limit order books (livros de ofertas com limite central) quanto para fluxos de liquidez OTC, sendo acessíveis por meio de todos os principais sistemas de execução e ordens utilizados por clientes buy-side, bancos e corretoras.

Sobre a Ideal CTVM

A Ideal é líder em negociação eletrônica na B3 desde a sua fundação em 2019. Em 2023, a corretora sediada em São Paulo firmou uma parceria estratégica com o Itaú, através da qual o maior banco privado da América Latina adquiriu o controle da Ideal. Mais recentemente, a Ideal ampliou sua oferta a investidores institucionais e desenvolveu sua plataforma de varejo "Ideal as a Service", cujos princípios orientadores continuarão a ser a transparência, a adoção da melhor tecnologia e a robustez operacional.

