Queclink apresenta soluções avançadas de segurança de IoT na 21ª Expo Seguridad México

CIDADE DO MÉXICO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Queclink, fornecedora líder de dispositivos e soluções de IoT, apresentou seus produtos mais recentes na 21ª Expo Seguridad México, realizada de 16 a 18 de abril. A exposição, criada em 2002, é um evento fundamental que atrai especialistas em segurança de todo o mundo, com um foco significativo no mercado latino-americano.

Queclink na Expo Seguridad México 2024 (PRNewsfoto/Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.)

A Queclink apresentou um amplo conjunto de produtos de segurança de IoT projetados para gerenciamento de ativos, conectividade aprimorada e segurança urbana. A linha incluiu dispositivos de rastreamento versáteis, roteadores industriais avançados com suporte a redes 4G e 5G e câmeras de painel integradas com sofisticada tecnologia de IA, todos com o objetivo de fornecer soluções de segurança abrangentes e preparadas para o futuro.

Um dos destaques foi o rastreador de ativos GL33CG, especialmente projetado para a logística intricada envolvida no transporte de mercadorias pela América Latina. Essa unidade compacta oferece rastreamento preciso de localização por GPS/BDS/LBS, essencial para o monitoramento de carga em tempo real e intervenção eficiente contra roubo.

Outra oferta proeminente foi o CV200, uma dashcam multifuncional equipada com capacidades avançadas de IA e opções adicionais de câmera secundária para cobertura abrangente de pontos cegos. Adaptado para o Seguro Baseado em Uso (UBI) e o setor de mobilidade compartilhada, este dispositivo atraiu grande interesse de agentes de seguros e gestores de frotas, destacando sua praticidade e eficácia.

No contexto da rápida transformação digital, a América Latina está abraçando ativamente novas tecnologias para modernizar indústrias tradicionais com automação e digitalização. Os roteadores industriais da Queclink desempenham um papel crucial nessa transição, oferecendo segurança de rede robusta e conectividade de dados de alto desempenho que são vitais para a atualização das operações comerciais.

O roteador WR210LG, com seu design versátil de montagem em trilho DIN e compatibilidade com uma variedade de aplicativos e dispositivos, incluindo robôs e PLCs, foi particularmente notado por sua capacidade de facilitar a automação industrial com confiança e facilidade. Ele promete aos participantes maior conectividade e confiabilidade para diversas aplicações industriais.

Como expositora regular da Expo Seguridad Mexico, a participação da Queclink neste ano demonstrou sua dedicação consistente aos avanços da IoT e sua prontidão para atender às demandas industriais em evolução. Como a empresa comemora seu 15º aniversário de liderança em junho, a Queclink continua a impulsionar a inovação e o mercado latino-americano pode esperar mais sofisticação em toda a região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2392267/Queclink_Expo_Seguridad_Mexico_2024.jpg

FONTE Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.