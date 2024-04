'Ragnarok Origin: ROO' agora aceita Pix como forma de pagamento

Recém-chegado ao Brasil, o jogo da Gravity Game Vision passa a oferecer opções de pagamentos locais – e em reais – graças à parceria com a fintech brasileira EBANX

CURITIBA, Brasil, HONG KONG e SEOUL, Coreia do Sul, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Os fãs brasileiros de 'Ragnarok Origin: ROO' já podem fazer pagamentos dentro do jogo com Pix, boleto e carteiras digitais, além de cartões de débito e crédito. A novidade é fruto de uma parceria estratégica entre a filial de Hong Kong da gigante coreana de games Gravity, a Gravity Game Vision, e a fintech brasileira EBANX, líder em pagamentos e especializada em conectar companhias globais com consumidores de mercados emergentes. Além do Brasil, as duas empresas estão juntas no México e Chile, onde os jogadores também têm acesso a formas de pagamento locais.

Grande sucesso no início dos anos 2000, o Ragnarok Origin Online ganhou um novo capítulo, o 'ROO', com arte visual renovada e única e mecânicas de jogo modernas que aprimoram a experiência. A sequência da franquia desembarcou no Brasil e na América Latina no início deste ano, poucos meses depois de ser lançada na Ásia.

Potencial de jogos na América Latina: quase 500 milhões de jogadores

'Ragnarok Origin: ROO' chega a um mercado-chave para empresas de jogos eletrônicos. Segundo dados da Statista, dos 3 bilhões de gamers existentes no mundo, 420 milhões estão na América Latina – é o terceiro continente em número total de jogadores, à frente inclusive da América do Norte. Para se conectar com esse público e atender as necessidades locais do fãs de 'ROO', a Gravity Game Vision escolheu o EBANX, fintech com presença consolidada em mercados emergentes e com conhecimento profundo dos países latino-americanos, onde alternativas aos cartões – como carteiras digitais, pagamentos instantâneos, métodos baseados em dinheiro e transferências bancárias – foram responsáveis por quase 50% do valor total transacionado online no segmento de bens digitais em 2021, segundo a Inteligência de Mercado de Pagamentos e Comércio (PCMI).

No Brasil, uma pesquisa conduzida pelo EBANX em 2021 com jogadores de um grande jogo online mostrou que, embora a maioria deles utilizasse cartões de crédito para efetuar pagamentos dentro dos jogos, 66% disseram que provavelmente gastariam mais com Pix se tivessem a oportunidade. O Pix, aliás, já representa 29% do valor total do comércio digital no Brasil. Esse número deve chegar a 40% até 2026, segundo projeções da PCMI no estudo Beyond Borders 2024.

Um equilíbrio entre cartões e soluções como estas é essencial para alcançar um público mais amplo no Brasil. "Os métodos de pagamento locais estão muito conectados ao comportamento do consumidor em mercados emergentes como o Brasil e a América Latina. Nossa colaboração com a Gravity Game Vision está alinhada com nosso compromisso de capacitar empresas globais a alcançar os consumidores latino-americanos. Estamos empolgados em oferecer uma experiência de pagamento sem complicações para o 'Ragnarok Origin: ROO' da Gravity Game Vision", disse Wei Duan, Head de APAC no EBANX.

SOBRE A GRAVITY GAME VISION

A Gravity Game Vision foi fundada em 2022 com o objetivo de publicar jogos online e para dispositivos móveis. Com sede na região de Hong Kong, representa vários jogos, incluindo um dos IPs mais queridos pelos jogadores em todo o mundo, Ragnarok. Além disso, a GGV também apoia a Gravity Communications, uma empresa regional taiwanesa da Gravity, para fornecer o melhor serviço em Hong Kong e Macau.

SOBRE RAGNAROK ORIGIN: ROO

'Ragnarok Origin: ROO' mantém as características clássicas do Ragnarok Online, que estreou no mundo dos games em 2000. O jogo também traz conteúdo e sistemas novos para envolver tanto os jogadores veteranos quanto os recém-chegados. Após um lançamento bem-sucedido em Hong Kong, Macau, Taiwan e Sudeste Asiático, 'Ragnarok Origin: ROO' foi especificamente adaptado para jogadores na América Latina e América do Norte. Para os corajosos aventureiros interessados em explorar esta nova jornada, preparem-se para reconectar com velhos amigos e forjar novas alianças em um mundo que tem cativado corações por anos.

SOBRE O EBANX

EBANX é uma plataforma de pagamentos líder que conecta empresas globais com clientes dos mercados digitais que mais crescem no mundo. A empresa foi fundada no Brasil em 2012 com a missão de dar acesso às pessoas para comprar no comércio digital internacional. Com poderosa tecnologia proprietária e infraestrutura, aliada a um profundo conhecimento dos mercados nos quais opera, o EBANX permite que empresas globais se conectem com centenas de métodos de pagamento em diferentes países na América Latina, África e Ásia. O EBANX vai além dos pagamentos, aumentando as vendas e promovendo experiências de compra fluidas para empresas e clientes.

