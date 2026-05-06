realme 16 Series chega ao Brasil em maio com câmera nível topo de linha e traz Raphinha como embaixador

Com Raphinha como embaixador, lançamento reforça a conexão da marca com a nova geração, o esporte, criatividade e autoexpressão

SÃO PAULO, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O realme 16 Series é o smartphone oficial do Raphinha, novo embaixador da marca. O lançamento do smartphone no Brasil está previsto para o dia 20 de maio, e os consumidores brasileiros também poderão ter o novo aparelho da Number Series, linha intermediária da realme.

Ele chega como o "Mestre dos Retratos. Mestre da Performance", com um sensor principal de 200 MP com algoritmo LumaColor, que torna as fotos mais naturais e com aparência profissional, além de uma lente teleobjetiva periscópica com zoom óptico de 3,5×, permitindo retratos nítidos e detalhados em diferentes distâncias.

O realme 16 Pro+ 5G também tem uma bateria de 7000mAh para quem não quer se preocupar com carregador ao longo do dia.

Parceria campeã

A colaboração com Raphinha, do FC Barcelona e da seleção brasileira, nasce de uma visão em comum: o futebol como forma de expressão e uma linguagem universal capaz de conectar pessoas e culturas. Da mesma forma, a fotografia mobile hoje representa uma maneira imediata de contar histórias e expressar perspectivas pessoais, especialmente entre as gerações mais jovens.

"É importante para mim ter um smartphone que me permita expressar minha criatividade de forma simples e imediata, assim como faço em campo. Com o realme 16 Pro Series, compartilho essa energia e o desejo de me conectar com uma nova geração que vive cada momento com paixão e autenticidade", disse Raphinha.

Com o Raphinha como maior embaixador da realme, a linha 16 Series foi criada para impulsionar criatividade e estilo, tornando cada momento mais nítido, inteligente e inspirador.

A realme 16 Series será lançada com um preço atrativo, e os consumidores que adquirirem o aparelho durante o período de vendas abertas, de 20 a 31 de maio, poderão aproveitar até 24 parcelas sem juros, além de um desconto adicional de R$500 no Mercado Livre. Fique ligado para mais novidades!

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FONTE realme