Recorde em volume de intenção de negócios e vitrine para o agronegócio: saiba mais sobre os impactos da Agrishow 2024

SAO PAULO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Consagrada como a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow trouxe, em sua 29ª edição, novos marcos para o agronegócio brasileiro neste ano. Realizada em Ribeirão Preto (SP) entre 28 de abril e 3 de maio, o evento proporcionou o montante recorde de R$ 13,6 bilhões em intenções de negócios, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior.

Historicamente, a feira reúne de pequenos a grandes produtores e empresários, que representam negócios nacionais e internacionais, com o intuito de proporcionar empreendimentos concretos com impacto significativo para o setor. O sócio-diretor da Olímpia Investimentos e Participações, José Carlos Grubisich, que esteve presente na última edição, destacou a importância do evento para o impulsionamento tecnológico na agricultura.

"Fiquei bastante impressionado com a tecnologia, eficiência e o conjunto de soluções para a agricultura apresentado, o que está alinhado com o posicionamento do Brasil como o país mais importante do agronegócio no mundo", destacou o executivo.

Durante a Agrishow 2024, Grubisich celebrou a aquisição de equipamentos e tecnologia para a expansão do seu projeto de soja e agricultura sustentável em Camapuã (MS), investimentos que totalizaram cerca de R$ 8 milhões, com vistas à expansão do negócio na região ainda neste ano.

Seus novos investimentos na região Centro-Oeste convergem com o foco do empresário em buscar excelência produtiva nas atividades em que atua. Além de commodities, com uma produção de grãos que atinge mil hectares na propriedade em Mato Grosso do Sul, o sócio-diretor da Olímpia também se dedica à inovação pela intensificação na pecuária de corte, a partir do trabalho de melhoria genética.

Além disso, o empresário tem no radar novos negócios com as chamadas agtechs, modelos de startups que se dedicam à inovação tecnológica para o agro. A Olímpia já destina investimentos para uma empresa voltada à elaboração de softwares e para uma fintech. Na Agrishow de 2024, um espaço voltado exclusivamente para startups contemplou cerca de 40 empreendimentos, um crescimento de 100% em comparação a 2023.

Foram 520 mil metros quadrados dedicados ao evento que contou com mais de 800 expositores, além de um público de aproximadamente 195 mil pessoas. Um dos destaques deste ano esteve na divulgação de recursos de Inteligência Artificial no agronegócio, de referência internacional. Entre eles, a plataforma criada pela Embrapa para a digitalização do solo e de atividades agrícolas, que viabiliza, por exemplo, a comercialização de crédito de carbono no mercado global.

"O Brasil tem sido um líder global na adoção de tecnologias agrícolas avançadas, como agricultura de precisão, drones e biotecnologia. Em 2024, esperamos que essa tendência de adoção de tecnologia continue, com mais fazendeiros e empresas buscando soluções para aumentar a eficiência, reduzir os custos e minimizar os impactos ambientais", finaliza José Carlos Grubisich.

