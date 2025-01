Red5 Adquire Startup de Engajamento de Fãs Dale para Aprimorar seu Portfólio TrueTime Solutions™

BOSTON, MA, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Red5, líder em tecnologia de streaming em tempo real, anunciou hoje a aquisição da Dale, empresa líder em software de engajamento de fãs, expandindo seu portfólio TrueTime Solutions™ e fortalecendo sua presença na América Latina.

A aquisição da Dale aprimora ainda mais o produto TrueTime Studio™ da Red5 com recursos adicionais de engajamento de fãs. Esses recursos incluem capacidades avançadas de produção, gerenciamento sofisticado de convidados, layouts personalizáveis de múltiplas visualizações e controles otimizados para participantes. Os recursos inovadores da Dale serão totalmente integrados à plataforma TrueTime Studio™, fornecendo aos broadcasters e criadores de conteúdo ferramentas mais poderosas para gerenciar experiências interativas de streaming ao vivo.

"Esta aquisição estratégica da Dale acelera nossa missão de oferecer soluções de streaming com latência inferior a 250 milissegundos, enquanto adicionamos recursos cruciais de engajamento de fãs ao nosso portfólio TrueTime Solutions™", disse Chris Allen, CEO da Red5. "A tecnologia da Dale, construída sobre a plataforma de streaming da Red5, permite uma integração perfeita que proporcionará experiências interativas aprimoradas em transmissões, podcasting e eventos ao vivo".

"A união com a Red5 marca um novo e empolgante capítulo para a tecnologia da Dale e nosso time", disse Raphael Japiassu Gonçalves, cofundador e CEO da Dale. "Nossa visão compartilhada de soluções inovadoras de engajamento de fãs, combinada com a tecnologia líder de baixa latência da Red5, nos permitirá oferecer experiências interativas ainda mais poderosas para broadcasters e criadores de conteúdo em todo o mundo. Estamos entusiasmados em trazer nossa experiência no mercado latino-americano para as operações globais da Red5". Como parte da aquisição, Gonçalves assumirá o cargo de Vice-Presidente de Vendas para América Latina (LATAM) na Red5.

A aquisição também expande a presença operacional da Red5 na América Latina, incorporando os recursos experientes da Dale em vendas, engenharia e suporte. Esta presença regional aprimorada fornecerá suporte em português e espanhol, fortalecendo a capacidade da Red5 de atender e apoiar a América Latina.

A tecnologia da Dale será integrada ao TrueTime Studio™, oferecendo aos clientes:

Gerenciamento avançado de fila e convidados em vídeo

Layouts personalizáveis de múltiplas visualizações

Controles aprimorados de produção

Gerenciamento otimizado de participantes remotos

Sobre a Red5

A Red5 oferece experiências interativas de streaming ao vivo na velocidade do pensamento. Com latência líder do setor inferior a 250 milissegundos, as soluções escaláveis WebRTC da Red5 alimentam milhões de conexões simultâneas em todos os dispositivos, permitindo engajamento em tempo real para esportes, jogos, apostas, leilões e entretenimento ao vivo.

