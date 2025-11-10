Rede Mater Dei de Saúde apresenta resultados do 3T/25, registrando crescimento de 16% na Receita e 39% no EBITDA, comparados com o mesmo período do ano passado

Este é o terceiro trimestre consecutivo de melhoria nos resultados da companhia, que consolida sua performance com disciplina de caixa, foco em rentabilização de serviços e gestão estratégica, projetando confiança para 2026

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rede Mater Dei de Saúde acaba de divulgar seu balanço financeiro referente ao terceiro trimestre de 2025, revelando resultados encorajadores. Entre 1° de julho a 30 de setembro deste ano, a empresa registrou a maior receita, maior ticket médio, maior EBITDA e melhor margem da série histórica considerando o portfólio atual da companhia.

O EBITDA alcançou R$126 milhões no trimestre e R$ 338 milhões no acumulado do ano, um crescimento significativo de 38,7% e 17,6% respectivamente em relação aos mesmos períodos de 2024. Em termos de margem, o 3T25 alcançou 22,2% - um aumento relevante de 3,6pp em relação ao 3T24, resultado calcado num crescimento de 16,3% de receita e 10,9% de ticket médio.

O valor do lucro líquido se manteve em R$27 milhões, assim como no trimestre anterior, devido à renegociação de debêntures, que reduziu o Spread da dívida em 50bps e alongou a mesma em 4 anos. Essa renegociação reduziu o lucro em aproximadamente R$8 milhões no 3T, mas traz um benefício importante de longo prazo para a companhia. Desconsiderando esse gasto, o lucro chegaria a R$35M.

A entrega de resultados da Rede também pode ser vista na geração de caixa, pois pelo terceiro trimestre consecutivo há uma redução da dívida líquida, no valor R$ 33 milhões no acumulado do ano. Se desconsiderarmos as recompras de ações e os dividendos realizados este ano, essa redução da dívida líquida teria alcançado R$ 84 milhões. Logo, operacionalmente, a empresa demonstra maior sustentabilidade e crescimento, com a dívida equilibrada, amparada pela consistente geração de caixa e pelo EBITDA recorrente.

"Embora o terceiro trimestre seja historicamente mais difícil que o segundo, por conta da sazonalidade do setor, a Rede Mater Dei conseguiu, mais uma vez, ter um período ainda melhor do que o registrado anteriormente. Em um ano em que vários players precisaram tomar decisões difíceis para os negócios, mantivemos constância nos resultados de trimestre a trimestre. Isso devido a uma gestão estratégica, forte geração de caixa e manutenção de uma boa base de custos, permitindo que o crescimento da receita dilua os gastos, principalmente devido ao mix de hospitais e especialidades. O bom momento da companhia também pode ser visto na capacidade de atração de novas equipes médicas, que são fundamentais para nossos objetivos de longo prazo", aponta o CEO da Rede Mater Dei de Saúde, José Henrique Salvador.

Esses resultados são fruto de uma estratégia que valoriza o crescimento de receita por meio da oferta de serviços estratégicos e rentáveis, como a cirurgia e a oncologia. Além disso, a inovação continuou sendo foco de investimentos, com a chegada de duas novas máquinas nos hospitais de Nova Lima e Uberlândia, para a realização de cirurgias robóticas, e a oferta de tratamento com células CAR-T, para pacientes de mieloma múltiplo, iniciada na unidade de Contorno (MG). As unidades adquiridas (Uberlândia, Goiânia e Feira de Santana) também seguem em melhora contínua, tendo alcançado o melhor desempenho trimestral desde que foram incorporadas.

"Sabemos que entraremos em um quarto trimestre que sazonalmente é mais desafiador pelo menor número de dias úteis, por conta das férias e festas de fim de ano, mas estamos totalmente confiantes para 2026. Graças a uma gestão segura e comprometida, consolidamos ao longo deste ano alicerces sólidos, pautados em estabilidade em custos, disciplina de caixa e estratégias de negócio sustentáveis, que com certeza nos apoiarão nos próximos períodos", ressalta o CFO da Rede Mater Dei, Rafael Cordeiro.

O balanço completo está disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no site de Relações com Investidores da Mater Dei: ri.materdei.com.br .

Sobre a Rede Mater Dei de Saúde

Somos uma rede de saúde completa, com 45 anos de vida, tendo o paciente no centro de tudo e ancorada em três princípios: inteligência e humanização como pilares do atendimento; tecnologia como garantidora da excelência; e solidez das governanças clínica e corporativa. Nossos serviços médico-hospitalares estão disponíveis para toda a família, em todas as fases da vida, com qualidade assistencial e profissionais altamente capacitados e especializados. Estamos em expansão, levando para mais pessoas o Jeito Mater Dei de Cuidar e de Acolher. Nossa premissa é valorizar a vida dos nossos pacientes em cada atendimento, disponibilizando o melhor que a medicina pode oferecer.

Unidades

Minas Gerais: Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno, Hospital Mater Dei Betim-Contagem, Hospital Mater Dei Nova Lima, Hospital Mater Dei Santa Genoveva, CDI Imagem e Hospital Mater Dei Santa Clara.

Bahia: Hospital Mater Dei Salvador e Hospital Mater Dei Emec

Goiás: Hospital Mater Dei Goiânia

