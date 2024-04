Redução dos custos da nuvem em 22%: a estratégia sigilosa das empresas bem estabelecidas com várias nuvens revelada no novo relatório da Infoblox

Um Relatório Adicional de Validação Econômica, publicado pela Enterprise Strategy Group e encomendado pela Infoblox, aprofunda-se ainda mais nas experiências dos clientes da Infoblox. Intitulado 'Analyzing the Economic Benefits of Infoblox Networking and Security Management in a Multi-cloud Environment' (Analisando os benefícios econômicos do gerenciamento de rede e segurança da Infoblox em um ambiente multinuvem), esse relatório revela que os usuários das soluções da Infoblox obtêm um retorno médio sobre o investimento (ROI) de 334%.

Isso inclui:

um aumento de 75% na eficiência operacional 4

a capacidade de operar efetivamente com uma força de trabalho 19% menor

uma redução de 79% nos custos operacionais5

Ao esclarecer o papel fundamental que as práticas avançadas de gerenciamento de nuvem desempenham na condução do sucesso dos negócios, a pesquisa principal revela os fatores distintos que todas as empresas bem-sucedidas na nuvem têm em comum. O objetivo é capacitar os tomadores de decisão de TI com o conhecimento necessário para fazer escolhas informadas que se alinhem aos seus objetivos técnicos e comerciais, promovendo, em última análise, a inovação e uma vantagem competitiva em um mercado digital em rápida evolução.

A pesquisa, que inclui percepções de 1.000 importantes tomadores de decisão e influenciadores, descreve quatro características principais que as empresas híbridas de várias nuvens bem-sucedidas compartilham6:

Convergência das operações de rede, segurança e nuvem em um centro de operações unificado. Quase 9 em cada 10 (88%) aumentaram a frequência com que essas equipes se reúnem, e 85% tomaram medidas para alinhar seus objetivos e indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Utilizando ferramentas de rede e segurança neutras em relação à nuvem. Quase todos (97%) utilizam soluções neutras em relação à nuvem para sistema de nomes de domínio (DNS), protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP) e gerenciamento de endereços IP (IPAM).

Adotando o DNS como uma solução de segurança em nuvem altamente valiosa. Quase 80% utilizam extensivamente o DNS em investigações de incidentes de segurança, 77% o utilizam para detectar e bloquear malware, e 75% o utilizam como um mecanismo de prevenção de perda de dados (DLP).

Habilitando a automação de forma holística nas operações em nuvem. Isso abrange fluxos de trabalho de rede e segurança, incluindo áreas como provisionamento de recursos, detecção de anomalias, descoberta de ativos e relatórios de auditoria.

"Na Infoblox, entendemos que a convergência de redes, segurança e operações em nuvem não é apenas uma tendência, mas um imperativo estratégico", disse Scott Harrell, presidente e CEO da Infoblox. "Nossa história de 25 anos de inovação em DNS enfatiza nosso compromisso com essa abordagem unificada. Nossa plataforma capacita as empresas a acelerar implantações de aplicativos e fornecer visibilidade de ativos em ambientes de nuvem híbrida, ao mesmo tempo em que alcançam reduções significativas de custos e simplificação por meio da automação."

O relatório, que contém uma grande quantidade de informações sobre como as principais organizações estão vencendo na transformação híbrida e de várias nuvens, pode ser baixado aqui.

A validação econômica, que mostra as vantagens de usar os produtos de rede e segurança da Infoblox, pode ser baixada aqui.

Sobre a Infoblox

A Infoblox une rede e segurança para oferecer desempenho e proteção inigualáveis. Com a confiança de empresas da Fortune 100 e de inovadores emergentes, fornecemos visibilidade e controle em tempo real sobre quem e o que se conecta à sua rede, para que sua organização funcione mais rapidamente e interrompa as ameaças mais cedo. Acesse Infoblox.com ou siga-nos no LinkedIn ou no Twitter.

