Reducción de los costos de la nube en un 22 %: La estrategia secreta de las empresas consolidadas de múltiples nubes se ha revelado en un nuevo informe de Infoblox

Un informe de validación económica adicional, publicado por Enterprise Strategy Group y encargado por Infoblox, profundiza en las experiencias de los clientes de Infoblox. Titulado "Analyzing the Economic Benefits of Infoblox Networking and Security Management in a Multi-cloud Environment" (Análisis de los beneficios económicos de la gestión de redes y seguridad de Infoblox en un entorno de múltiples nubes), este informe revela que los usuarios de las soluciones de Infoblox logran un retorno de inversión (ROI) promedio del 334 %.

Esto incluye:

un aumento del 75 % en la eficiencia operativa 4

la capacidad de operar de manera efectiva con una fuerza laboral un 19 % más pequeña

una reducción del 79 % en los costos operativos5

Al arrojar luz sobre el papel fundamental que desempeñan las prácticas avanzadas de gestión de la nube para impulsar el éxito empresarial, la investigación principal revela los distintos impulsores que tienen en común todas las empresas que tienen éxito en la nube. Su objetivo es capacitar a los responsables de la toma de decisiones de TI con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos técnicos y comerciales, fomentando en última instancia la innovación y una ventaja competitiva en un mercado digital en rápida evolución.

La investigación, que incluye información de 1.000 tomadores de decisiones e influyentes clave, describe cuatro características clave que comparten las empresas híbridas multinube exitosas6:

Convergencia de las operaciones de red, seguridad y nube en un centro de operaciones unificado. Casi 9 de cada 10 (88 %) han aumentado la frecuencia con la que estos equipos se reúnen, y el 85 % han tomado medidas para alinear sus metas e indicadores clave de rendimiento (KPI, en inglés).

Casi 9 de cada 10 (88 %) han aumentado la frecuencia con la que estos equipos se reúnen, y el 85 % han tomado medidas para alinear sus metas e indicadores clave de rendimiento (KPI, en inglés). Uso de herramientas de red y seguridad neutrales en la nube. Casi todas (97 %) aprovechan el sistema de nombres de dominio (DNS) neutral en la nube, el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y las soluciones de gestión de direcciones IP (IPAM).

Casi todas (97 %) aprovechan el sistema de nombres de dominio (DNS) neutral en la nube, el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y las soluciones de gestión de direcciones IP (IPAM). Adoptar el DNS como una solución de seguridad en la nube de gran valor. Casi el 80 % usa ampliamente DNS en investigaciones de incidentes de seguridad, el 77 % lo usa para detectar y bloquear malware, y el 75 % lo usa como mecanismo de prevención de pérdida de datos (DLP).

Casi el 80 % usa ampliamente DNS en investigaciones de incidentes de seguridad, el 77 % lo usa para detectar y bloquear malware, y el 75 % lo usa como mecanismo de prevención de pérdida de datos (DLP). Habilitar la automatización de manera integral en las operaciones en la nube. Esto abarca tanto los flujos de trabajo de red como de seguridad, incluidas áreas como el aprovisionamiento de recursos, la detección de anomalías, el descubrimiento de activos y los informes de auditoría.

"En Infoblox entendemos que la convergencia de las redes, la seguridad y las operaciones en la nube no es solo una tendencia, sino un imperativo estratégico", dijo Scott Harrell, presidente y director ejecutivo de Infoblox. "Nuestros 25 años de historia de innovación en DNS subrayan nuestro compromiso con este enfoque unificado. Nuestra plataforma permite a las empresas acelerar la implementación de aplicaciones y proporcionar visibilidad de activos en entornos de nube híbrida, al tiempo que logra importantes reducciones en los costos y la simplificación a través de la automatización".

El informe, que contiene una gran cantidad de información sobre cómo las organizaciones líderes están ganando en la transformación híbrida y multinube, se puede descargar aquí.

La validación económica, que muestra las ventajas de utilizar los productos de red y seguridad de Infoblox, se puede descargar aquí.

Acerca de Infoblox

Infoblox une creación de redes y seguridad para ofrecer un rendimiento y protección inigualables. Con la confianza de las empresas Fortune 100 y los innovadores emergentes, proporcionamos visibilidad y control en tiempo real sobre quién y qué se conecta a su red, para que su organización funcione más rápido y detenga las amenazas antes. Visite Infoblox.com o síganos en LinkedIn o Twitter .

Para obtener más información, comuníquese con:

Ashley Kusowski

directora, jefa de comunicaciones corporativas

[email protected]

Stefan Keil

especialista en comunicaciones

[email protected]

Hannah Mautz

supervisora senior de cuentas

[email protected]

1 Enterprise Strategy Group: Hybrid, Multi-cloud Management Maturity - How Leaders Tame Complexity, Increase Efficiency, and Innovate at the Speed of Business (Madurez de gestión híbrida y multinube - Cómo los líderes dominan la complejidad, aumentan la eficiencia e innovan a la velocidad de los negocios) - "Lowering Cloud Cost" (Reducción del costo de la nube) p.10

2 Enterprise Strategy Group: Analyzing the Economic Benefits of Infoblox Networking and Security Management in a Multi-cloud Environment (Análisis de los beneficios económicos de Infoblox Networking y gestión de la seguridad en un entorno multinube) - "Conclusion" (Conclusión) p.9

3 Enterprise Strategy Group: Analyzing the Economic Benefits of Infoblox Networking and Security Management in a Multi-cloud Environment (Análisis de los beneficios económicos de Infoblox Networking y gestión de la seguridad en un entorno multinube) - "Enterprise Strategy Group Analysis" (Análisis del Enterprise Strategy Group) p.9

4 Enterprise Strategy Group: Analyzing the Economic Benefits of Infoblox Networking and Security Management in a Multi-cloud Environment (Análisis de los beneficios económicos de Infoblox Networking y gestión de la seguridad en un entorno multinube) - "Conclusion" (Conclusión) p.6

5 Enterprise Strategy Group: Analyzing the Economic Benefits of Infoblox Networking and Security Management in a Multi-cloud Environment (Análisis de los beneficios económicos de Infoblox Networking y gestión de la seguridad en un entorno multinube) - "Enterprise Strategy Group Analysis" (Análisis del Enterprise Strategy Group) p.8

6 Enterprise Strategy Group: Hybrid, Multi-cloud Management Maturity - How Leaders Tame Complexity, Increase Efficiency, and Innovate at the Speed of Business (Madurez de gestión híbrida y multinube - Cómo los líderes dominan la complejidad, aumentan la eficiencia e innovan a la velocidad de los negocios) - "The Four Common Denominators of Hybrid, Multi-cloud Success" (Los cuatro denominadores comunes del éxito híbrido y multinube) p.5

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394135/ESG_Multi_cloud_infograohic_1_Infoblox.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394136/ESG_Multi_cloud_infograohic_2_Infoblox.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394137/ESG_Multi_cloud_infograohic_3_Infoblox.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2057499/Infoblox_NEW_Logo.jpg

FUENTE Infoblox Inc.