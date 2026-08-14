Relatório anual 20-F de 2025

CURITIBA, Brasil, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia – Copel (B3: CPLE3 | NYSE: ELPC) anuncia que seu relatório anual 20-F 2025 foi arquivado em 16 de abril de 2026 na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC. Os detentores de valores mobiliários da empresa podem receber cópias impressas do Relatório Anual, incluindo suas demonstrações financeiras auditadas, gratuitamente, mediante solicitação enviada para: [email protected]. Este documento também está disponível no site da Copel (https://ri.copel.com/en/).

Relações com Investidores

COPEL

+55 41 3331-4011

[email protected]

FONTE Copel - Companhia Paranaense de Energia