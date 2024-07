Relatório de Sustentabilidade 2023 do ABC Brasil destaca mudanças climáticas como tema prioritário visando impulsionar clientes na transição para uma economia de baixo carbono

A divulgação segue as diretrizes internacionalmente reconhecidas da Global Reporting Initiative (GRI) e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), além de apresentar o reporte das informações climáticas conforme recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

SÃO PAULO, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil, (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), acaba de divulgar o Relatório de Sustentabilidade 2023, que relata as principais ações e resultados desenvolvidos pela instituição nos âmbitos ambiental, social e de governança, integrando a estratégia ESG aos negócios do ABC Brasil. A instituição encerrou 2023 com mais de R$ 16,7 bilhões em operações atreladas a critérios ESG, alinhados ao Framework de Finanças Sustentáveis da Companhia.

"Em 2023 percorremos um caminho repleto de impacto positivo, desafios e aprendizados. Estamos confiantes que o melhor está por vir e conscientes da nossa responsabilidade com os clientes, com as pessoas e com os resultados. E seguimos nos reforçando na estratégia de longo prazo sem perder o foco no desempenho do ano", finaliza Sérgio Lulia Jacob, CEO do ABC Brasil.

Para reforçar o compromisso com as pautas de ESG, o banco aderiu, no início desse ano, ao pacto global da ONU e seus 10 princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

De acordo com a Vice-Presidente de Talentos, Marca e ESG do ABC Brasil, Izabel Branco, o tema Mudanças Climáticas foi definido como um dos temas prioritários pelo nosso Conselho de Administração e foram colocadas em prática ações estruturantes, para guiar e impulsionar os negócios de forma sustentável ao longo dos próximos anos.

Em 2023, o ABC Brasil mensurou, pela primeira vez, as suas emissões financiadas, decorrentes das suas atividades de empréstimos e financiamentos, conhecidos como Escopo 3. "As emissões financiadas são consideradas as emissões mais relevantes na operação de instituições financeiras. No ABC Brasil, essa mensuração está sendo a base para a estratégia de descarbonização, nos permitindo conectar os clientes mais intensivos em carbono a soluções que os impulsionem a transição para uma economia de baixo carbono", segundo Fabiana Silva, Head de ESG do ABC Brasil.

Como próximos passos do plano de descarbonização do ABC Brasil, a instituição está automatizando a mensuração para monitorar de forma contínua as emissões financiadas, além de aprimorar a qualidade dos dados.

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

