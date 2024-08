Relatório Institucional e ESG da Siemens tem novo formato 100% digital e multimídia

Publicação tem opção de audiolivro, reforçando compromisso da empresa com metas de diversidade e inclusão.

Links para podcasts, press releases e reportagens trazem ainda mais informações sobre os temas abordados.

Projeto editorial envolveu mais de 35 entrevistas com especialistas da companhia.

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Apresentar de forma transparente as metas, as ações e os resultados da empresa, no Brasil, por meio de uma interface amigável, com conteúdo multimídia, que traz a opção de audiolivro para uma experiência imersiva e maior acessibilidade às informações. Esse é o objetivo do último Relatório Institucional e ESG da Siemens. O documento - que é produzido regularmente como uma prestação de contas aos seus colaboradores, parceiros, clientes e sociedade civil - valida o compromisso permanente da Siemens com a sustentabilidade, o que garante à companhia o reconhecimento como líder de tecnologia com propósito ao oferecer soluções que impactam o mundo de maneira positiva.

"A publicação deste Relatório de maneira acessível foi uma prioridade para a Comunicação, pois demonstra o nosso comprometimento com a sustentabilidade e a inovação. Queremos que ele seja uma ferramenta para engajar nossos stakeholders, reforçar a nossa liderança no mercado e fortalecer nossa reputação como uma empresa que valoriza a responsabilidade social, ambiental e a governança", explica Ariane López, Head de Comunicação da Siemens Brasil.

O conteúdo foi produzido a partir de 35 entrevistas com especialistas da Siemens, somando a colaboração de profissionais de todas as áreas da empresa. E o layout, pensado para a melhor navegabilidade do usuário, é dinâmico e oferece links para conteúdos complementares, que enriquecem a leitura. Além disso, desde a capa é possível identificar o propósito da Siemens, de combinar os mundos real e digital: a foto da sede da empresa, no Brasil, é ilustrada com soluções tecnológicas para edifícios e infraestrutura inteligentes, com eficiência energética, segurança e proteção, implementadas na localidade e que são um verdadeiro showroom das tecnologias que a companhia já oferece aos clientes brasileiros.

O conteúdo também detalha as metas ambientais, sociais e de governança (ESG) estabelecidas por meio da estrutura estratégica DEGREE e alinhadas aos dez princípios universais do Pacto Global. A companhia considera a sustentabilidade em todos os aspectos, dividida em seis campos de atuação: descarbonização, ética, governança, recursos com uso eficiente, equidade e empregabilidade — com indicadores-chave de desempenho (KPIs) rigorosos e mensuráveis.

Um dos destaques abordados pela publicação foi a redução em 49% na emissão de CO₂ no Brasil, índice conquistado principalmente pelo aumento da eficiência energética nas instalações da Siemens. Já no pilar social, a empresa alcançou o marco de 50% de mulheres em cargos de alta liderança, acima da meta global de 30% até 2025, avanço atribuído ao sucesso do programa DiverSifica, que promove práticas e políticas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão.

Confira a íntegra do Relatório Institucional e ESG da Siemens em PDF e audiolivro aqui.

Ficha Técnica

Responsável: Ariane Herek López

Planejamento, gestão do projeto e edição: Ana Paula Ulir e Cynthia Marafanti

Coordenação: Cynthia Marafanti

Sustentabilidade: Márcia Sakamoto

Projeto editorial, gráfico e diagramação: Jabuticaba Conteúdo

InPress Porter Novelli

Clarissa Rodrigues

Tel: +55 11 99771-7242

E-mail: [email protected]

Daniela Bertoldo

Tel.: +55 11 99275-9379

E-mail: [email protected]

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. O propósito da companhia é criar tecnologia para transformar o dia a dia de todos. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a acelerar suas transformações digitais e sustentáveis, tornando as fábricas mais eficientes, as cidades mais habitáveis e os transportes mais sustentáveis. A Siemens também detém a maioria das ações da Siemens Healthineers, uma empresa listada na bolsa e líder global em tecnologia médica, que está moldando o futuro da saúde.

No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023, o Grupo Siemens gerou uma receita de 74,9 bilhões de euros e um lucro líquido de 8,5 bilhões. Em 30 de setembro de 2023, a empresa empregava cerca de 305.000 pessoas em todo o mundo, com base em operações contínuas. Mais informações estão disponíveis na Internet em www.siemens.com.

A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com sete centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.

FONTE Siemens