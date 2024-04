Relatório sobre a Riqueza na África em 2024: crescimento de 65% no número de milionários na próxima década

LONDRES, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A riqueza total investível atualmente mantida no continente africano equivale a US$ 2,5 trilhões e sua população milionária deverá aumentar 65% nos próximos dez anos, segundo 2024 Africa Wealth Report (Relatório sobre a Riqueza de África de 2024), publicado pela empresa internacional de consultoria patrimonial Henley & Partners.

Agora em sua 9ª edição, o relatório anual revela que existem atualmente 135.200 HNWIs com riqueza investível de US$ 1 milhão ou mais vivendo na África, juntamente com 342 centimilionários e 21 bilionários de dólares. Os "5 grandes" mercados de riqueza da África – África do Sul, Egito, Nigéria, Quênia e Marrocos – juntos representam 56% dos milionários do continente e mais de 90% de seus bilionários.

Mas, como aponta Dominic Volek, chefe de Clientes Privados da Henley & Partners, a desvalorização da moeda e o baixo desempenho dos mercados de ações reduziram a riqueza da África em comparação com as referências globais: "O rand sul-africano caiu 43% em relação ao dólar americano entre 2013 e 2023 e, embora o JSE All Share Index tenha subido em moeda local, caiu 5% em dólares americanos. As moedas da maioria dos outros países africanos também tiveram um desempenho ruim na última década, com depreciações drásticas de mais de 75% registradas na Nigéria, Egito, Angola e Zâmbia."

Andrew Amoils, diretor de pesquisa da New World Wealth, acrescenta que as nações africanas também estão perdendo um grande número de HNWIs para a migração, o que está corroendo a riqueza do continente: "Aproximadamente 18.700 indivíduos de alto patrimônio líquido deixaram a África na última década. Atualmente, há 54 bilionários nascidos na África no mundo, incluindo um dos mais ricos do mundo, Elon Musk, mas apenas 21 deles ainda vivem no continente."

Países e cidades mais ricos da África

Apesar de uma década passada difícil, a África do Sul ainda abriga mais do que o dobro de HNWIs do que qualquer outro país africano, com 37.400 milionários, 102 centimilionários e 5 bilionários, seguida pelo Egito, com 15.600 milionários, 52 centimilionários e 7 bilionários. A Nigéria está em 3º lugar, com 8.200 HNWIs, seguida pelo Quênia (7.200 milionários), Marrocos (6.800), Ilhas Maurício (5.100), Argélia (2.800), Gana (2.700), Etiópia (2.700) e Namíbia (2.300), todos entrando na lista dos 10 países mais ricos da África.

Na próxima década (até 2033), espera-se que países como Maurício, Namíbia, Marrocos, Zâmbia, Quênia, Uganda e Ruanda tenham um crescimento de mais de 80% no número de milionários. A projeção é de que Maurício tenha uma taxa de crescimento notável de 95%, posicionando-o como um dos mercados de riqueza que mais crescem no mundo.

Em nível de cidade, Joanesburgo mantém seu lugar como a mais rica da África, com 12.300 milionários, 25 centimilionários e 2 bilionários. A Cidade do Cabo vem logo em seguida, com 7.400 milionários, 28 centimilionários e 1 bilionário. Cairo (7.200 milionários), Nairóbi (4.400) e Lagos (4.200) também se destacam como os principais centros de riqueza urbana da África.

Espera-se que a Cidade do Cabo, a Costa das Baleias, Kigali, Windhoek, Swakopmund, Nairóbi, Tânger e Marrakech tenham um crescimento de mais de 85% no número de milionários nos próximos dez anos. A Cidade do Cabo também lidera quando se trata de imóveis de luxo, com US$ 5.600 por m2, e Grand Baie, em Maurício, vem logo atrás, com US$ 5.000 por m2. A África do Sul tem cinco concorrentes entre As 10 cidades africanas mais caras e o Marrocos tem três.

A falta de mobilidade econômica da África

O Prof. Mehari Maru, do Centro de Políticas de Migração do Instituto Universitário Europeu, afirma que os solicitantes de visto africanos enfrentam restrições muito mais severas em comparação com outras regiões: "A África está no topo da lista de rejeições, com 30% ou um em cada três de todos os pedidos processados sendo recusados, apesar de ter o menor número de pedidos de visto per capita. As taxas de rejeição para vistos Schengen são dez vezes mais altas do que para os americanos dos EUA. Apesar das justificativas baseadas em preocupações econômicas ou de segurança, o sistema de vistos europeu demonstra claramente um aparente preconceito contra os solicitantes africanos.

Chidinma Okebalama, consultora sênior da Henley & Partners Nigéria, diz: "Seu passaporte serve como um determinante da liberdade financeira, afetando a capacidade dos indivíduos de explorar empreendimentos comerciais internacionais, fazer networking de forma eficiente ou participar de oportunidades de comércio multinacional. Consequentemente, os empreendedores e investidores africanos são frequentemente deixados de fora de mercados globais lucrativos, impedindo seu potencial de crescimento econômico e prosperidade financeira."

