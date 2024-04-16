《2024 年非洲財富報告》：未來十年百萬富翁人數增加 65%

倫敦2024年4月16日 /美通社/ -- 根據國際財富顧問公司 Henley & Partners 所發佈的《2024 年非洲財富報告》，非洲大陸目前所持有的可投資財富總額達 2.5 萬億美元，而其百萬富翁人口亦預期將於未來十年增加 65%。

這份年度報告現已出版至第 9 版，報告顯示，目前居住在非洲、可投資財富在 100 萬美元或以上的高淨值人士達 135,200 人，以及 342 位一億美元級富翁和 21 位十億美元級富翁非洲的「五大」財富市場：南非、埃及、奈及利亞、肯亞和摩洛哥，共佔 56％ 的非洲大陸百萬富翁和 90％ 以上的十億美元級富翁。

但是，正如 Henley & Partners 私人客戶部主管 Dominic Volek 所指出的，與全球基準相比，貨幣貶值和股市表現不佳削弱了非洲的財富：「2013 至 2023 年間，南非蘭特兌美元匯率下跌了 43 %，儘管以當地貨幣計算的 JSE All Share 指數有所上漲，但以美元計算卻下跌了 5%。大多數其他非洲國家的貨幣在過去十年中亦表現不佳，奈及利亞、埃及、安哥拉和尚比亞的貨幣大幅貶值超過 75%。」

New World Wealth 研究部主管 Andrew Amoils 補充道，非洲國家亦因移民而流失了大量高淨值人士，這正在侵蝕非洲大陸的財富：「在過去十年中，約有 18,700 位高淨值人士離開了非洲。目前世界上有 54 位非洲出生的十億美元級富翁，包括世界首富 Elon Musk，但其中僅有 21 人仍生活在非洲大陸。」

非洲最富有的國家和城市

儘管過去十年經濟形勢嚴峻，但南非的高淨值人士數量仍然是其他非洲國家的兩倍多，共有 37,400 位百萬富翁、102 位一億美元級富翁和 5 位十億美元級富翁，其次是埃及，共有 15,600 位百萬富翁、52 位一億美元級富翁和 7 位十億美元級富翁。奈及利亞以 8,200 位高淨值人士排名第三，其次是肯亞（7,200 位百萬富翁）、摩洛哥（6,800 位）、毛里求斯（5,100 位）、阿爾及利亞（2,800 位）、迦納（2,700 位）、衣索比亞（2,700 位 ）和納米比亞（2,300 位），這些國家都進入了非洲最富有國家前十名。

在未來十年（至 2033 年），毛里求斯、納米比亞、摩洛哥、尚比亞、肯亞、烏干達和盧安達等國的百萬富翁人數預計將增加 80% 以上。毛里求斯預計將實現 95% 的顯著成長率，成為世界上財富成長最快的市場之一。

在城市層級，約翰內斯堡是非洲最富有的城市，擁有 12,300 位百萬富翁、25 位一億美元級富翁和 2 位十億美元級富翁。開普敦緊隨其後，擁有 7,400 位百萬富翁、28 位一億美元級富翁和 1 位十億美元級富翁。開羅（7,200 位百萬富翁）、奈羅比（4,400 位）和拉各斯（4,200 位）亦是非洲主要的城市財富中心。

開普敦、鯨魚海岸、基加利、溫得和克、斯瓦科普蒙德、奈羅比、丹吉爾和馬拉喀什的百萬富翁人數預計在未來十年將增加 85% 以上。在豪華房地產領域，開普敦亦以每平方米 5,600 美元的價格遙遙領先，毛里求斯的格朗德貝緊隨其後，每平方米 5,000 美元。南非有五個城市入選非洲十大最昂貴城市，摩洛哥佔三個。

非洲缺乏經濟流動性

歐洲大學研究所移民政策中心的 Mehari Maru 教授在報告中評論說，與其他地區相比，非洲簽證申請人面臨的限制要嚴格得多：「非洲的拒簽率位居榜首 ，在所有已處理的申請中，有 30% 或三分之一被拒簽，儘管非洲的人均簽證申請量最低。申根簽證的拒簽率是美國簽證的十倍。儘管有基於安全或經濟考慮的理由，但歐洲簽證制度顯然對非洲申請人有明顯的偏見。」

Henley & Partners Nigeria 高級顧問 Chidinma Okebalama 表示：「護照是財務自由的決定因素，影響個人探索國際商業企業、有效建立人脈或參與跨國貿易機會的能力。因此，非洲企業家和投資者往往被排除在利潤豐厚的全球市場之外，阻礙了他們實現經濟成長和金融繁榮的潛力。」

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SOURCE Henley & Partners