Rendeavour expande acesso à Internet de alta velocidade para comunidades locais ao redor da Tatu City, no Quênia

TATU CITY, Quênia, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Rendeavour, a maior construtora de novas cidades da África e proprietária e desenvolvedora de Tatu City, a nova cidade de 5.000 acres às portas de Nairóbi, criou uma nova empresa para fornecer serviços de alta velocidade conectividade à Internet para milhares de residentes digitalmente desfavorecidos em cidades próximas e assentamentos informais.

(Left to right) Frank Mosier, Chairman of the Board of Directors, Rendeavour; Alex Kahu, Country Head, Kenya, Rendeavour; Hon. John Njogu, Gitothua Ward MCA; and Linda Nyaseda, Head of City Management, Tatu City, during the launch of Fahari Link, Tatu City’s new internet company, targeting digitally underserved communities in Kenya (Credit: Tatu City).

Ao investir em infraestrutura digital crítica, a Fahari Link proporcionará taxas de conexão baixas, planos diários de internet, conectividade de internet confiável e suporte técnico aos cidadãos do Condado de Kiambu, incluindo aqueles que ganham salários de subsistência.

Além de conectar residências, a Fahari Link implantará conexões de internet Wi-Fi em espaços públicos, como centros comerciais e campos esportivos, garantindo que o acesso digital esteja disponível para todos, incluindo usuários de dispositivos móveis.

"Com a Fahari Link, não estamos apenas conectando pessoas; estamos conectando aspirações, oportunidades e futuros," disse Alex Kahu, vice-chefe de País, Quênia, da Rendeavour, proprietária e desenvolvedora da Tatu City. "Ao expandir serviços de internet e banda larga acessíveis para nossa comunidade vizinha, a Tatu City está garantindo que ninguém seja deixado para trás no futuro digital da África."

A iniciativa transformadora foi anunciada em uma cerimônia presidida pela Exma. Gina M. Raimondo, secretária de Comércio dos EUA, na Cúpula de Negócios da Câmara de Comércio Americana no Windsor Golf Hotel & Country Club, em Nairóbi.

Em dezembro de 2022, o presidente Biden lançou a iniciativa de Transformação Digital com a África (DTA), comprometendo mais de US$ 350 milhões para expandir o acesso digital e a alfabetização digital em todo o continente africano. Com a população projetada da África de 1,7 bilhão até 2030, dobrar a conectividade à internet para 1 bilhão de usuários é um objetivo-chave. O acesso digital é especialmente importante para mulheres e meninas que dependem da internet para adquirir novas habilidades, abordar disparidades de saúde e melhorar a qualidade de vida para si e suas famílias.

"Por meio do DTA, estamos trabalhando para fornecer assistência técnica e investimento que apoiem projetos liderados pelo setor privado para expandir o acesso digital, aumentar a literacia digital e fortalecer ambientes digitais propícios em toda a África", disse a secretária Raimondo.

A Fahari Link investiu pesadamente na aquisição de largura de banda no atacado de provedores globais de serviços de Internet para estender seu alcance a áreas além de Tatu City, incluindo as comunidades informais de BTL, OJ e Rutoro. Ruiru, em rápido crescimento, a sexta cidade com crescimento mais rápido na África, será servida, bem como as comunidades de Oaklands, Murera, Kamakis e outras partes do condado de Kiambu. No total, os serviços da Fahari estarão disponíveis para cerca de um milhão de pessoas.

"Esta é uma ótima notícia para as pessoas nas comunidades vizinhas da Tatu City, incluindo BTL e Gitothua. Este desenvolvimento fará uma enorme diferença para indivíduos e empresas, dando-lhes as ferramentas necessárias para se desenvolverem, crescerem e prosperarem em um mundo cada vez mais digital," disse Hon. John Njogu, membro do Conselho da Assembleia (MCA) do distrito de Gitothua, condado de Kiambu.

A Tatu Telecom, a empresa de telecomunicações de Tatu City, instalou mais de 40 km de cabos de fibra óptica e atualmente atende mais de 1.000 clientes residenciais e comerciais, incluindo escolas e empresas locais, regionais e multinacionais em Tatu City. A Tatu Telecom oferece internet com velocidades de navegação recordes, confiabilidade e medidas robustas de solução de problemas facilitadas por engenheiros internos. A Tatu Telecom também construiu uma rede de acesso aberto, permitindo que múltiplos provedores de serviços de internet atendam aos residentes e empresas de Tatu City.

Para assistir a um filme sobre a Fahari Link, visite: https://youtu.be/btQu8kfngEo.

Sobre Tatu City (www.tatucity.com)

Tatu City é uma nova cidade de 5.000 acres na porta de entrada de Nairóbi, com residências, escolas, empresas, um distrito comercial, clínica médica, áreas naturais e recreação para mais de 250.000 residentes e dezenas de milhares de visitantes diários. As escolas de Tatu City educam milhares de alunos diariamente, uma variedade de residências atende a todas as rendas e mais de 78 empresas prosperam na primeira Zona Econômica Especial operacional do país. Localizada a 30 minutos de Westlands, Tatu City representa uma nova maneira de viver e pensar para todos os quenianos, em um ambiente de viver, trabalhar e brincar livre de congestionamento de tráfego e deslocamentos de longa distância.

Mais de 78 empresas locais, regionais e globais estão operacionais ou em desenvolvimento no local favorável aos negócios de Tatu City, incluindo CCI Global, Heineken, Kärcher, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group e Davis & Shirtliff. Os benefícios empresariais na Zona Econômica Especial (ZEE) de Tatu City incluem isenção de imposto sobre valor agregado (IVA), isenções de impostos de importação e selo, e imposto corporativo de 10% nos primeiros 10 anos.

Tatu City é um empreendimento da Rendeavour, o maior construtor de novas cidades de África, com 30.000 acres de projetos visionários em trajetórias de crescimento em Gana, Nigéria, Quênia, Zâmbia e República Democrática do Congo.

