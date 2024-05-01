Rendeavour 擴展高速互聯網服務至肯尼亞塔圖市周邊社區

除連接家居互聯網外，Fahari Link 亦會在購物中心和運動場等公眾場所部署 wifi 上網服務，確保包括流動網絡用戶在內的所有人，均能享用數碼服務。

「憑藉 Fahari Link，我們不僅為市民提供互聯網服務，更是滿足他們的需求和開創機遇及未來」，塔圖市的業主和開發商 Rendeavour 公司肯尼亞區副主管 Alex Kahu 表示。「透過擴展鄰近社區可負擔得起的互聯網及寬頻服務， 塔圖市致力令所有人都能參與非洲的數碼未來。」

這項具有變革性的計劃在內羅畢 Windsor Golf Hotel & Country Club 舉行的美國商會商業峰會上公佈，由美國商務部部长 Gina M. Raimondo 閣下主持揭幕儀式。

2022 年 12 月，拜登總統提出了「非洲數碼轉型倡議」(DTA)，承諾投入超過 3.5 億美元，普及整個非洲大陸的數碼服務和識讀能力。隨著非洲預計在 2030 年人口將達到 17 億，將互聯網連接率提高一倍至 10 億用戶是一個關鍵目標。對女性和女孩來說，數碼服務尤其重要。她們依靠互聯網學習新技能、縮窄醫療差異，以及改善自己和家人的整體生活質素。

Raimondo 部長表示：「透過 DTA，我們正努力提供技術援助和投資，支持由私營界主導的項目，以擴大非洲的數碼服務、提升數碼素養，以及強化有利於數碼發展的環境。」

Fahari Link 大興投資，向全球互聯網服務供應商採購批發頻寬，以擴展服務範圍至塔圖市以外的地區，當中包括非常駐社區 BTL、OJ 和 Rutoro。 迅速發展的 Ruiru，在非洲城鎮的發展速度當方面排名第六。Ruiru 將與 Oaklands、Murera、Kamakis 和 Kiambu County 的其他地區獲得服務。 Fahari 的服務將觸達近一百萬人。

「這對於包括 BTL 和 Gitothua 在內的塔圖市周邊社區的居民來說，是莫大的好消息。這項服務的發展將會為個人和企業帶來巨大改變，讓他們在日益數碼化的世界中取得發展、增長和成功所需的工具」，Kiambu County Gitothua Ward 議員 John Njogu 閣下表示。

塔圖市的電訊公司 Tatu Telecom 已鋪設超過 40 公里的光纖電纜，目前為超過 1,000 個住宅和商業客戶提供服務，其中包括學校，以及塔圖市內的地方性、區域性和跨國公司。Tatu Telecom 提供的互聯網服務具有歷來最出色的瀏覽速度、可靠性以及由駐場工程師進行全面的故障排查。Tatu Telecom 同時亦興建了一個開放式網絡，容許多個互聯網服務供應商為塔圖市的居民和企業提供服務。

關於 Fahari Link 的影片，請瀏覽：https://youtu.be/btQu8kfngEo。

關於塔圖市 (www.tatucity.com)

塔圖市是一個佔地 5,000 英畝的新城市，位於內羅畢的門戶，城內提供住所、學校、商業服務、購物區、醫療診所、自然景觀以及娛樂場所，可容納超過 250,000 名居民和接待每日數以萬計的遊客。塔圖市的學校每天為數千名學生提供教育服務，城內提供一系列適合所有收入水平者的房屋，超過 78 家企業在該國首次設立的特別經濟區蓬勃發展。塔圖市距離韋斯特蘭僅 30 分鐘的車程，為所有肯尼亞人提供了新的生活和思維方式，打造了一個沒有交通擁堵和長途通勤的生活、工作和娛樂環境。

超過 78 家本土、地區性和跨國企業均已紮根於或正在開拓宜商的塔圖市，當中包括 CCI Global、Heineken、Kärcher、Dormans、Copia、Cooper K-Brands、Grit Real Estate Income Group、Twiga Foods、Freight Forwarders Solutions、ADvTECH、Friendship Group 及 Davis & Shirtliff。在塔圖市經濟特區設立的企業可獲得包括零稅率增值稅、進口和印花稅減免以及前十年 10% 的企業所得稅的營業優惠。

塔圖市由非洲最大的新城市開發商 Rendeavour 開發。該公司的前瞻性專案遍佈迦納、奈及利亞、肯尼亞、尚比亞和剛果民主共和國，總面積達 30,000 英畝，並且還在不斷增長。

SOURCE Rendeavour; Tatu City