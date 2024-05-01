Rendeavour 擴展高速互聯網服務至肯尼亞塔圖市周邊社區
01 5月, 2024, 14:41 CST
Fahari Link 是在塔圖市新成立的互聯網公司，為數千名未受服務的居民彌合數碼鴻溝
肯尼亞塔圖市2024年5月1日 /美通社/ -- 作為非洲最大新興城市承建商，同時也是比鄰內羅畢佔地 5,000 英畝的全新城市塔圖市的業主和開發商，Rendeavour 成立了一家新公司，向周邊城鎮和非常住社區的數以千計缺乏數碼服務的居民提供高速互聯網連接。
透過投資關鍵的數碼基礎設施，Fahari Link 將向 Kiambu County 的市民（包括那些收入僅能維持生計的市民）提供低連接費、按日計費的上網計劃、可靠的互聯網連接和技術支援。
除連接家居互聯網外，Fahari Link 亦會在購物中心和運動場等公眾場所部署 wifi 上網服務，確保包括流動網絡用戶在內的所有人，均能享用數碼服務。
「憑藉 Fahari Link，我們不僅為市民提供互聯網服務，更是滿足他們的需求和開創機遇及未來」，塔圖市的業主和開發商 Rendeavour 公司肯尼亞區副主管 Alex Kahu 表示。「透過擴展鄰近社區可負擔得起的互聯網及寬頻服務， 塔圖市致力令所有人都能參與非洲的數碼未來。」
這項具有變革性的計劃在內羅畢 Windsor Golf Hotel & Country Club 舉行的美國商會商業峰會上公佈，由美國商務部部长 Gina M. Raimondo 閣下主持揭幕儀式。
2022 年 12 月，拜登總統提出了「非洲數碼轉型倡議」(DTA)，承諾投入超過 3.5 億美元，普及整個非洲大陸的數碼服務和識讀能力。隨著非洲預計在 2030 年人口將達到 17 億，將互聯網連接率提高一倍至 10 億用戶是一個關鍵目標。對女性和女孩來說，數碼服務尤其重要。她們依靠互聯網學習新技能、縮窄醫療差異，以及改善自己和家人的整體生活質素。
Raimondo 部長表示：「透過 DTA，我們正努力提供技術援助和投資，支持由私營界主導的項目，以擴大非洲的數碼服務、提升數碼素養，以及強化有利於數碼發展的環境。」
Fahari Link 大興投資，向全球互聯網服務供應商採購批發頻寬，以擴展服務範圍至塔圖市以外的地區，當中包括非常駐社區 BTL、OJ 和 Rutoro。 迅速發展的 Ruiru，在非洲城鎮的發展速度當方面排名第六。Ruiru 將與 Oaklands、Murera、Kamakis 和 Kiambu County 的其他地區獲得服務。 Fahari 的服務將觸達近一百萬人。
「這對於包括 BTL 和 Gitothua 在內的塔圖市周邊社區的居民來說，是莫大的好消息。這項服務的發展將會為個人和企業帶來巨大改變，讓他們在日益數碼化的世界中取得發展、增長和成功所需的工具」，Kiambu County Gitothua Ward 議員 John Njogu 閣下表示。
塔圖市的電訊公司 Tatu Telecom 已鋪設超過 40 公里的光纖電纜，目前為超過 1,000 個住宅和商業客戶提供服務，其中包括學校，以及塔圖市內的地方性、區域性和跨國公司。Tatu Telecom 提供的互聯網服務具有歷來最出色的瀏覽速度、可靠性以及由駐場工程師進行全面的故障排查。Tatu Telecom 同時亦興建了一個開放式網絡，容許多個互聯網服務供應商為塔圖市的居民和企業提供服務。
關於 Fahari Link 的影片，請瀏覽：https://youtu.be/btQu8kfngEo。
關於塔圖市 (www.tatucity.com)
塔圖市是一個佔地 5,000 英畝的新城市，位於內羅畢的門戶，城內提供住所、學校、商業服務、購物區、醫療診所、自然景觀以及娛樂場所，可容納超過 250,000 名居民和接待每日數以萬計的遊客。塔圖市的學校每天為數千名學生提供教育服務，城內提供一系列適合所有收入水平者的房屋，超過 78 家企業在該國首次設立的特別經濟區蓬勃發展。塔圖市距離韋斯特蘭僅 30 分鐘的車程，為所有肯尼亞人提供了新的生活和思維方式，打造了一個沒有交通擁堵和長途通勤的生活、工作和娛樂環境。
超過 78 家本土、地區性和跨國企業均已紮根於或正在開拓宜商的塔圖市，當中包括 CCI Global、Heineken、Kärcher、Dormans、Copia、Cooper K-Brands、Grit Real Estate Income Group、Twiga Foods、Freight Forwarders Solutions、ADvTECH、Friendship Group 及 Davis & Shirtliff。在塔圖市經濟特區設立的企業可獲得包括零稅率增值稅、進口和印花稅減免以及前十年 10% 的企業所得稅的營業優惠。
塔圖市由非洲最大的新城市開發商 Rendeavour 開發。該公司的前瞻性專案遍佈迦納、奈及利亞、肯尼亞、尚比亞和剛果民主共和國，總面積達 30,000 英畝，並且還在不斷增長。
SOURCE Rendeavour; Tatu City
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