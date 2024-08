Rennova conquista pelo segundo ano consecutivo selo GPTW

Empresa referência em estética com injetáveis entra novamente no ranking dos melhores lugares para se trabalhar

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Rennova, multinacional brasileira referência em beleza estética com injetáveis, conquista pelo segundo ano consecutivo o Selo GPTW (Great Place to Work) sendo certificada como um Excelente Lugar Para Trabalhar. Com o selo, a companhia atesta seu histórico de bons hábitos na gestão de pessoas, liderança humanizada e cultura organizacional.

"Nossa empresa é formada por pessoas, reconhecer o valor de quem contribui diariamente para o crescimento da Rennova é parte fundamental do DNA da companhia", destaca Leonardo Rezende, CEO da Rennova e Nutriex. "A conquista do selo por mais um ano seguido é resultado do investimento contínuo direcionado ao bem-estar e satisfação dos nossos colaboradores", complementa.

Com atuação em todo o território brasileiro e em mais de 23 países, a Rennova investe em tecnologia, pesquisa e inovação, sempre visando desenvolver produtos injetáveis de alta qualidade para tratamentos clínicos avançados. Para seguir avançando em direção ao futuro da estética, a companhia adota uma abordagem de marca empregadora voltada a oferecer recursos de desenvolvimento profissional.

"Para além dos investimentos em ciência e tecnologia, nossa empresa procura ser um ambiente profissional pautado na atração de talentos e formação de pessoas, especialização de profissionais do mercado", conclui Leonardo. A Rennova continua a trilhar seu caminho de sucesso e inovação, firmando-se não apenas como uma das líderes [JS1] no setor de beleza estética com injetáveis, mas também como um exemplo de excelência em gestão de pessoas e cultura organizacional.

Sobre a Rennova

Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

