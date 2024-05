Rennova investe R$ 1 milhão e lança sua primeira clínica de inovação e pesquisa para mercado de beleza estética com injetáveis

Nomeada Rennova Academy, espaço é destinado para treinamento, formação e especialização de profissionais do segmento .

GOIÂNIA, Brasil, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Rennova, referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo, dá mais um passo em direção ao futuro da estética ao anunciar o investimento de R$ 1 milhão na criação da sua primeira clínica de educação e pesquisa do segmento. Nomeada Rennova Academy, a clínica foi criada com objetivo de ser o primeiro espaço de treinamento, formação e especialização de profissionais de estética com injetáveis.

Segundo Leonardo Rezende, CEO da Rennova e Nutriex, a inauguração da primeira clínica proprietária da empresa é uma revolução na cosmiatria brasileira. "A Rennova sempre teve como compromisso contribuir com a educação e capacitação dos profissionais do segmento de injetáveis, investindo constantemente em ciência, tecnologia e inovação, por isso, a abertura da nossa primeira clínica é reflexo desse investimento construído ao longo dos últimos anos", explica.

A Rennova Academy está localizada na sede da companhia em Goiânia e possui 90m². A clínica atuará como centro de educação aos profissionais de beleza estética e a empresa prevê impactar diretamente o desenvolvimento de mais de 3.000 profissionais todos os anos com uma infraestrutura que permite o desenvolvimento de conhecimento contínuo, sendo uma referência aos profissionais do mercado.

Durante sua trajetória, a empresa contribuiu com os injetores em inúmeras frentes, por meio de workshops realizados dentro das clínicas e consultórios parceiros, impactando cerca de 25 mil profissionais anualmente. "Agora, a Rennova possui um espaço proprietário pensado especialmente para dar suporte e conhecimento para toda a comunidade médica da beleza estética injetável. Quando nos dedicamos a ensinar as melhores técnicas e métodos de segurança, também elevamos o potencial de resultados dos nossos produtos e a satisfação dos pacientes."

A inauguração da clínica contou com o CEO da Rennova e inúmeros especialistas de beleza estética com injetáveis. Simone Sattler, especialista em Harmonização Orofacial, destacou a importância da criação do centro de inovação e ciência para o mercado. "Necessitamos de mais qualificação profissional e poder obter conhecimento científico diretamente na fonte dos produtos engrandece de forma imensurável o mercado, tanto para os injetores como para os pacientes, que terão melhores resultados".

A cirurgiã dentista Sharon Schön, referência em beleza estética para face com aspecto natural, relata que a Rennova Academy veio para diferenciar profissionais bons de profissionais excelentes. "A Rennova se preocupa muito com os pacientes e já tinha identificado a necessidade de moldar os profissionais explicando quais as formas de obter os melhores resultados com seus produtos", complementa.

A Rennova está comprometida com a educação continuada por meio da formação dos profissionais injetores e pretende investir ainda mais na inovação do segmento de beleza estética. O CEO da empresa aproveitou a inauguração para anunciar que a marca pretende lançar 25 produtos nos próximos dois anos e finalizou dizendo que "para além dos equipamentos de última geração, a Rennova Academy será uma ferramenta para dar suporte, visibilidade e acessibilidade a todos que, assim como nós, utilizam a ciência e o conhecimento como forma de melhorar a vida das pessoas".

Sobre a Rennova

Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, toxina botulínica A, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

