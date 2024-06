Repassa evita emissão de quase 6 mil toneladas de CO2 e valida sua jornada sustentável

Focada no ciclo de vida dos produtos, plataforma celebra avanços em seus principais indicadores de sustentabilidade. Maior brechó online do país integra o ecossistema da Lojas Renner S.A.

PORTO ALEGRE, Brasil, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O olhar crescente para a sustentabilidade tem despertado novas tendências de consumo nos últimos anos, entre elas a ascensão dos brechós. Com o propósito de aumentar o ciclo de vida das roupas e diminuir o impacto ambiental na cadeia da moda, o Repassa nasceu em 2015 e hoje se posiciona como maior brechó online de vestuário e acessórios do Brasil, com um modelo de negócio consistente no mercado de second hand.

Pesquisas recentes indicam o contínuo crescimento do segmento, apontando para um perfil de consumidor cada vez mais consciente, com um estilo de vida voltado para a sustentabilidade ambiental e social. A Pymnts Intelligence destaca que mais de 40% dos consumidores adquiriram produtos de segunda mão em 2023, enquanto a ThredUp prevê que o mercado de vestuário usado movimente R$ 1,8 trilhão até 2028.

No Mês do Meio Ambiente, os principais indicadores de sustentabilidade do Repassa, como economia de água e energia elétrica, além da redução de emissões de CO2 na atmosfera, reforçam a representatividade da plataforma que faz parte do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner S.A.

Em 2023, o Repassa evitou o uso aproximado de 1,3 bilhão de litros de água que seriam empregados no processo de confecção de roupas – em média são gastos 2,7 litros para produzir uma única peça. Além disso, no ano passado a operação impediu a emissão de 5,9 mil toneladas de CO2 e contemplou uma economia expressiva em resíduos, já que 600 mil peças deixaram de ser enviadas para aterros e outras 112 mil foram destinadas para projetos sociais.

"Acreditamos no consumo consciente e sustentável, ampliando o ciclo de vida dos produtos e buscando traduzir o nosso modelo de negócio em impactos sociais e ambientais cada vez mais positivos. Temos ampliado o nosso posicionamento como marca, ganhando cada vez mais espaço no mercado de second hand, mas também nos preocupamos com o nosso papel como agente transformador. Nossos dados de sustentabilidade mostram que estamos no caminho certo para fazer ainda mais a diferença", afirma Danilo Martinho, COO do Repassa.

Modelo diferenciado - O Repassa diferencia-se no segmento de revenda de artigos de moda. Ao contrário dos canais de negociação direta entre vendedores e compradores, a empresa faz a curadoria e o controle de qualidade das mercadorias, sendo responsável por toda a jornada dos clientes: precificação, produção de fotos e catálogos, manipulação e entrega das peças.

Os produtos são encaminhados para a plataforma por meio da "Sacola do Bem". Produzidas com materiais reciclados, elas podem ser solicitadas pela internet, no endereço https://www.repassa.com.br/ , e entregues pelos Correios ou em quase 90 lojas da marca Renner no país. Um percentual sobre as receitas é destinado aos vendedores por transferência bancária ou pode ser usado para compras no próprio site e os valores podem ser doados para organizações sociais, assim como os produtos reprovados no processo de curadoria.

Economia circular - A Renner foi pioneira no estímulo ao consumo circular e consciente de produtos de moda no Brasil com o programa de logística reversa EcoEstilo, lançado em 2011 para coletar e dar destino ambientalmente correto a embalagens e frascos de itens de perfumaria e beleza. Em 2017, a iniciativa incluiu roupas usadas para reciclagem, desfibragem ou doação. Atualmente, mais de 50 toneladas de produtos são recebidas por ano, somando-se ambos os coletores.

Em 2021, a Renner lançou a primeira loja com atributos de circularidade do varejo brasileiro, no Rio de Janeiro. Focado na ecoeficiência e na máxima redução dos impactos ambientais, este modelo pioneiro foi ampliado. Desde 2023, todas as novas lojas da marca Renner trazem atributos deste novo conceito, em consonância com os compromissos públicos de sustentabilidade da companhia.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 650 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

FONTE Repassa