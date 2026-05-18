Resiliência das cidades às mudanças do clima será o foco do 9º CAMBI

Congresso Ambiental debaterá a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o crescimento das energias renováveis, entre outros temas; evento espera perto de 3 mil pessoas em São Paulo, dias 28 e 29 de maio

SÃO PAULO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário geopolítico desafiador, o 9º. Congresso Ambiental (CAMBI), que ocorrerá em São Paulo, dias 28 e 29 de maio, dará palco para os debates dos temas mais quentes da sustentabilidade do país. Entre eles, as oportunidades das energias renováveis e da bioenergia no Brasil, ante à forte alta do petróleo derivada da guerra no Oriente Médio; os impactos da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental nos setores de infraestrutura, elétrico, de mineração e agronegócio, bem como o seu risco de judicialização; a resiliência e capacidade de reação das cidades ante às mudanças climáticas em curso; e a dor dos curtailments (cortes programados de energia) lançando sombra sobre investimentos no país, em particular em datacenters.

"Não nos faltam desafios. Podemos, por exemplo, perder a onda mundial dos datacenters", afirma Davi Faria, sócio-diretor da Viex, organizadora do 9º. CAMBI. A proposta do evento, informa ele, é debater, ainda, oportunidades de desenvolvimento sustentável para o país, como o crescimento das renováveis. Segundo ele, a pauta ambiental e o desenvolvimento sustentável estão na agenda dos legisladores e que sociedade civil tem exigido respostas do poder público com mais firmeza e consistência.

Práticas sustentáveis

Ainda que a 9ª. edição do evento traga representantes de vários ministérios – Agricultura e Pecuária, Portos e Aeroportos, Fazenda -, órgãos e autarquias federais – Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), Serviço Florestal Brasileiro, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além de diversos órgãos estaduais, o seu foco, no entanto, será nas cidades.

"São as cidades que, na prática, abrigam boa parte da população brasileira. É fundamental trazer luz à intersecção crítica que existe entre a eficiência das práticas sustentáveis e a resiliência urbana à mudanças climáticas", complementa Faria.

Thomaz Toledo, diretor-presidente da CETESB, frisa a importância desse aspecto da 9ª. edição do congresso. "O CAMBI 2026, na prática, convida as cidades a participarem do diálogo sobre desenvolvimento sustentável", afirma ele.

Diálogo e caminhos

Wanderley Soares, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, informa que o CAMBI já se consolidou como um dos principais espaços de diálogo e construção conjunta em torno da agenda ambiental. "Nesta edição do CAMBI avançamos para colocar os municípios como os principais protagonistas nesse processo de transformação de tornar as cidades mais sustentáveis", diz ele. Para o secretário, são elas as que estão na linha de frente dos desafios climáticos e, ao mesmo tempo, das soluções que promovem espaços mais resilientes, inclusivos e preparados para o futuro.

De volta ao Ibirapuera

Mais uma vez, o CAMBI será sediado no icônico Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera em São Paulo. Durante os dois dias do evento, são esperadas perto de 3 mil pessoas, entre executivos C-Level, líderes de órgãos públicos, líderes industriais, líderes empresariais, especialistas sobre questões regulatórias, presidentes de associações e de consultorias ambientais, assim como sócios de renomados escritórios de advocacia.

Sobre o 9º. Congresso Ambiental (CAMBI) – VIEX

O Congresso Ambiental (CAMBI) consolidou-se como um encontro de autoridades, líderes e profissionais voltados às melhores práticas ambientais e à defesa de uma sustentabilidade alinhada com as políticas empresariais e públicas. É organizado pela VIEX, empresa que desenvolve encontros, cursos e conferências para os setores de infraestrutura e meio ambiente. Há mais de 18 anos a VIEX vem conectando empresas, governos e sociedade e gerando conhecimento estratégico nas áreas de energia, meio ambiente e ESG.

Neste ano, o CAMBI foca na intersecção crítica entre a eficiência das práticas sustentáveis e a resiliência climática das cidades. Reuniremos líderes industriais, especialistas e gestores públicos para debater como alinhar políticas empresariais ao futuro ambiental urbano. Além de um conteúdo técnico de excelência, o congresso oferece um ambiente fértil para networking, exposição de tecnologias de ponta e apresentação de projetos que estão redesenhando o amanhã.

Confira aqui a programação e aqui os palestrantes.

Cadastro de jornalistas: Profissionais da imprensa interessados em participar do 9º. CAMBI podem fazer suas inscrições diretamente com a Evocar Comunicação ou pelo email [email protected] .

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FONTE Congresso Ambiental (CAMBI)