Resultados de 2025 reforçam solidez e consistência da Plaenge

SÃO PAULO, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil, encerrou 2025 com resultados consistentes e números robustos, reforçando sua posição entre as principais referências do mercado imobiliário de alto padrão. O principal destaque do período foi o volume de entregas, que atingiu R$ 3,8 bilhões em VGV, consolidando sua força operacional e capacidade de converter projetos em receita que sustentam o ciclo de crescimento e novos investimentos.

Plaenge Design By Pininfarina Curitiba

Ao longo do ano, a Plaenge registrou alta de 81% no volume de receita das entregas em relação a 2024, passando de R$ 2,1 bilhões para R$ 3,8 bilhões, o que equivale a um acréscimo de R$ 1,7 bilhão. Foram 27 empreendimentos entregues, sendo 25 no Brasil e dois no Chile, refletindo um desempenho alinhado à disciplina operacional e à gestão eficiente.

No campo comercial, a Plaenge lançou empreendimentos que somaram um VGV de R$ 3,5 bilhões. As vendas líquidas totalizaram R$ 2,8 bilhões, refletindo a consistência da demanda e a assertividade do portfólio apresentado ao mercado. Ao todo, foram 26 lançamentos, com 23 no Brasil e três no Chile.

"2025 foi um ano repleto de oportunidades. Com planejamento, equipes engajadas e projetos bem estruturados, conseguimos manter um crescimento sólido e consistente. Esses resultados reforçam nossa posição e nosso compromisso em gerar valor real para os clientes", afirma Fernando Fabian, sócio-diretor da Plaenge.

Ícones lançados e entregues

Entre os destaques de 2025, a Plaenge reforçou seu posicionamento no segmento de alto padrão ao apresentar projetos que traduzem a evolução do seu conceito de morar. Em Curitiba, o lançamento do empreendimento assinado pela Pininfarina consolidou-se como um ícone do portfólio, ao unir design internacional, sofisticação e arquitetura autoral. Ao longo do último ano, a empresa registrou desempenho comercial expressivo em lançamentos de referência, como a venda de 100% dos estúdios do Madá em apenas três horas, além de índices superiores a 80% de vendas em empreendimentos como o Next e Terrace em Cuiabá, Out em Maringá, Botânico e Casa Horizonte em Londrina, além do Explora no Sul do Chile.

Entre os lançamentos em 2025, projetos como o Gavia Moema, em São Paulo, segundo empreendimento da Plaenge no bairro, amplia a presença da companhia em uma das regiões mais valorizadas da capital paulista, reunindo design contemporâneo, localização estratégica e atenção às novas demandas do morar nas grandes cidades.

Em relação às entregas, 2025 foi marcado pela conclusão de empreendimentos que já se consolidam como referências em seus respectivos mercados. Em Londrina, a Plaenge entregou o Átrio, o Arbo e o Flora, evidenciando a diversidade do portfólio e a capacidade de atender diferentes perfis dentro do alto padrão. Em outras praças, destacam-se o Évora, em Cuiabá, o Légit, em Maringá, e o Scenarium, em Campo Grande, além de projetos emblemáticos como o Momentum e o Lieu Unique, também em Campo Grande, e o Orbitale, em Porto Alegre. As entregas reforçam a consistência operacional da companhia e seu compromisso com qualidade e arquitetura.

Maior central de decorados do Brasil

Entre os avanços da Plaenge em 2025, estão a Central de Decorados da companhia em Curitiba, considerada a maior estrutura do gênero no Brasil, e a Central de Decorados de Campinas, que amplia e consolida a presença desse modelo em mercados estratégicos. As iniciativas refletem a visão de longo prazo da empresa ao investir em estruturas que qualificam a experiência do cliente e fortalecem a relação entre produto, marca e decisão de compra.

Em Campinas, a Central de Decorados foi concebida como um espaço estratégico para atender um dos mercados imobiliários mais relevantes do interior paulista. A estrutura permite a apresentação de apartamentos decorados em escala real, oferecendo uma experiência imersiva que aproxima o público dos atributos de arquitetura, design e soluções construtivas dos empreendimentos da Plaenge.

Nesse mesmo direcionamento, a Central de Decorados de Curitiba se consolida como um dos principais marcos do ano. Com mais de 10 mil metros quadrados distribuídos em três pavimentos, o espaço tem capacidade para abrigar mais de 10 apartamentos decorados simultaneamente e concentra as operações da companhia na capital paranaense. Trata-se de uma estrutura concebida para dar escala às ideias da Plaenge que transformam estratégia em experiência concreta.

O projeto de design de interiores, assinado pela LW Design Group, reforça esse posicionamento. A ambientação contemporânea, elegante e funcional reflete uma parceria alinhada à visão da Plaenge e a uma trajetória internacional reconhecida no desenvolvimento de projetos de alto padrão.

De acordo com o Sócio-Diretor da empresa, Fernando Fabian, "as Centrais de Decorados são mais do que espaços físicos. Representam investimentos estratégicos e de longo prazo, reafirmando a convicção da Plaenge em seguir construindo com consistência, propósito e foco permanente na excelência".

Sobre a Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e confiança. Atualmente, possui o título de Maior Construtora de capital fechado do país e comanda operações em nove cidades brasileiras e em três no Chile. A empresa soma 526 empreendimentos entregues ao longo dos últimos 55 anos de história e possui 93 canteiros de obras em execução simultâneos, conquistando a credibilidade de mais de 134 mil clientes morando em nossos empreendimentos. Saiba mais em: www.plaenge.com.br.

