Revolucione as soluções de armazenamento de energia COM a SAJ na SNEC 2024 Xangai!

GUANGZHOU, China, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A recém-concluída SNEC 2024 Shanghai testemunhou uma notável demonstração de inovação e proeza tecnológica no setor solar, e uma empresa que se destacou foi a SAJ, fabricante global e inovadora de armazenamento inteligente de energia. Com suas abrangentes Soluções Inteligentes de Armazenamento de Energia para cenários Residenciais e de C&I, A SAJ cativou o público e conquistou amplo interesse ao longo deste evento.

O estande de SAJ era um centro de atividades, repleto de emoção, entrevistas, sessões de autógrafos e cerimônias de premiação. Foi um espetáculo de brilhantismo que chamou a atenção de profissionais da indústria e entusiastas da energia solar. O compromisso da empresa em revolucionar as soluções de armazenamento de energia ficou evidente na gama de produtos e serviços de ponta exibidos na exposição.

Um grande destaque do evento foram as parcerias ESTRATÉGICAS da SAJ com a OSW, uma proeminente distribuidora australiana, e a Serrana Solar, uma das principais distribuidoras do Brasil. Essas colaborações significam a visão da empresa de moldar um futuro sustentável e causar um impacto significativo no cenário local de energia solar. Ao unir forças com líderes do setor, a SAJ visa criar sinergias que impulsionem a inovação e acelerem a adoção de soluções de energia renovável em todo o mundo.

O mais recente Microinversor da SAJ, a Série M2, foi recebido com grande entusiasmo. Este produto inovador recebeu certificações multinacionais da TÜV Rheinland, uma prova do compromisso INABALÁVEL da SAJ com a qualidade superior.

A presença de SAJ na SNEC 2024 de Xangai foi nada menos que um sucesso retumbante. A empresa deixou os participantes inspirados e entusiasmados com suas mais recentes soluções de energia inteligente residencial e de C&I. A sua visão e experiência, juntamente com os produtos de ponta apresentados no evento, SOLIDIFICAM a posição da SAJ como uma das principais inovadoras na indústria solar.

O compromisso da SAJ em ultrapassar os limites da inovação e fornecer soluções de alta qualidade estabelece um novo padrão na indústria solar. Suas soluções inteligentes de armazenamento de energia capacitam indivíduos e empresas a aproveitar o poder do sol de forma eficiente, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e mitigando a degradação ambiental. Através das suas tecnologias inovadoras e parcerias estratégicas, estão a transformar a forma como impulsionamos o nosso mundo. O impacto das CONTRIBUIÇÕES da SAJ vai muito além do espaço da exposição, pois as suas soluções abrem caminho para um futuro mais inteligente, mais verde e mais sustentável!

