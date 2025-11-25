Rhodia confirma plano de investimento multianual para plataforma têxtil em Santo André

Apoiados por medidas antidumping, os investimentos visam fortalecer a soberania industrial, desenvolver produtos sustentáveis e aumentar a competitividade da cadeia de poliamidas no Brasil

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 A Rhodia, empresa do Grupo Solvay e líder na produção de poliamida na América Latina, anuncia um novo e robusto programa multianual de investimentos em sua unidade industrial em Santo André (SP). A iniciativa envolve um investimento de capital de R$ 100 milhões ao longo do período de 2025 a 2028, destinado à modernização, eficiência energética e inovação.

Os investimentos são direcionados ao desenvolvimento de tecnologias avançadas e à expansão da capacidade produtiva. O foco está no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, incluindo fios inteligentes e soluções sustentáveis que já colocam a indústria nacional na vanguarda global.

Essa medida estratégica permitirá à Rhodia, além de consolidar sua liderança na produção de poliamida 6.6, aprimorar os processos de fiação da poliamida 6. Essa expansão é um passo fundamental para garantir o fornecimento seguro e fortalecer a soberania de toda a cadeia produtiva brasileira, desde a matéria-prima química até a confecção das peças.

"Esses investimentos refletem nossa confiança no mercado brasileiro e em sua capacidade de inovação. Estamos preparados para oferecer soluções avançadas e sustentáveis que atendam às demandas do dinâmico setor têxtil", afirma Daniela Manique, presidente da Rhodia para a América Latina. "Acreditamos que um ambiente competitivo justo e previsível é o principal fator para o crescimento, a preservação de empregos qualificados e o desenvolvimento tecnológico no Brasil", completa a executiva.

O novo ciclo de investimentos reflete a confiança da empresa no potencial do mercado brasileiro e é viabilizado por um ambiente de negócios que caminha para um maior equilíbrio competitivo, apoiado pelo atual governo, que tem corretamente aplicado medidas de defesa comercial que combatem a concorrência desleal e preços artificiais praticados nos produtos importados, especialmente da Ásia. A previsibilidade e a estabilidade das regras de mercado são essenciais para viabilizar investimentos de longo prazo, permitindo que a indústria nacional retome seus planos de expansão focados em tecnologia e sustentabilidade. Com essa iniciativa, a Rhodia reafirma seu papel estratégico e seu compromisso de longo prazo com a cadeia química e têxtil, garantindo competitividade e geração de valor para a indústria nacional.

