Risco ao coração: estudo aponta que 60% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio têm histórico de hipertensão

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), prevalência da doença arterial no país (45%) é pior que a global (33%) e exige atenção²

SÃO PAULO, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No Dia Mundial do Coração (29 de setembro), marcado pela conscientização sobre a saúde do órgão e de doenças cardiovasculares - aquelas que podem afetar o coração e os vasos sanguíneos -, a Daiichi Sankyo Brasil reforça o alerta sobre a hipertensão arterial, uma doença de alta prevalência no país, atingindo 50,7 milhões de pessoas entre 30 e 79 anos². Segundo um estudo recente, 60% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio têm histórico de hipertensão¹ - uma doença crônica que apresenta sérios riscos, já que seu surgimento pode ser silencioso. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9)4 - 140 indica a pressão nos vasos sanguíneos quando o coração contrai e 90 quando ele relaxa7.

Em 2021, no Brasil, a taxa de mortalidade da hipertensão atingiu o maior valor da década anterior: 18 óbitos por 100 mil habitantes3. Os sintomas costumam aparecer em picos de pressão, marcados por dores no peito e de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, entre outros4.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em análise sobre a prevalência na população adulta, o cenário brasileiro é mais crítico que o global: estima-se que a média de adultos hipertensos seja de 33%, enquanto, no país, esse valor chegue a 45%2. Outra pesquisa aponta o risco em jovens de 15 a 19 anos, já que 90% deles têm hábitos que podem levar ao sobrepeso e obesidade5, fatores de risco para a hipertensão4.

As causas da doença podem não ter motivo claro ou serem decorrentes de questões de saúde. Assim, a prevenção é fundamental e deve ser feita pela adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos6. Uma vez que desenvolvida a doença, a adesão ao tratamento é fundamental para manter a qualidade de vida do paciente e prevenir complicações.

Informação como aliada

Pensando em promover a conscientização e o combate à hipertensão, a Daiichi Sankyo Brasil lançou a campanha "Viva Tudo Que Puder": "Queremos que as pessoas percebam a urgência de cuidar do coração e estejam alertas aos sintomas silenciosos da hipertensão. Acreditamos que, assim, o público possa adotar hábitos, como a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos, que podem salvar vidas4, possibilitando o aproveitamento dos bons momentos ao lado das pessoas queridas", afirma Renata Cussiol, diretora de Marketing de Primary Care da Daiichi Sankyo Brasil.

