Roberto Carvalho é novo Vice-Presidente para América Latina para Dynatrace

SAO PAULO, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dynatrace anuncia Roberto Carvalho como Vice-Presidente para América Latina. O executivo, que anteriormente ocupava o cargo de Vice-Presidente da América do Sul da empresa, passa agora a reportar diretamente ao Vice-Presidente Executivo e Chief Revenue Officer, Dan Zugelder, reforçando a estratégia global de expansão da companhia.

"É com grande propósito e entusiasmo que assumo esse novo desafio na América Latina", afirma Roberto. Segundo o executivo, o mercado global de observabilidade e segurança de aplicações ultrapassa US$ 50 bilhões. Dynatrace tornou-se o pilar das estratégias de transformação digital, inteligência artificial, modernização das nuvens e resiliência operacional de milhares de empresas ao redor do mundo.

O executivo atua na Dynatrace há 9 anos e teve passagens por grandes consultorias de TI e fabricantes globais de software ocupando várias posições regionais antes de chegar à Dynatrace.

O executivo assume novo cargo em momento de grande sucesso para a Dynatrace, que comemorou recentemente o quinto aniversário de sua Oferta Pública Inicial na Bolsa de Valores de Nova York. Desde seu IPO, a Dynatrace tem demonstrado consistentemente inovação e crescimento, consolidando sua posição como uma força crucial para ajudar as maiores empresas do mundo a entregarem experiências digitais impecáveis e seguras. Ao longo dos últimos cinco anos, a Dynatrace tornou-se uma entre apenas 8% das empresas públicas (de capital aberto) de software na América do Norte e na Europa a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita anual. Ainda, registrou uma taxa de crescimento anual composta de 28% em faturamento, com receita acumulada de quase US$ 5 bilhões e mais de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa operacional acumulado nos últimos cinco anos fiscais (último ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024). A Dynatrace também gerou um retorno de quase 180% desde o IPO, mais de três vezes o retorno médio do grupo de IPOs de 2019.

Recentemente, a Dynatrace também foi posicionada como a empresa mais completa em Visão e como a melhor em Execução no Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas de Observabilidade. A Dynatrace ainda foi classificada em 1º lugar em três de cinco casos de uso no relatório Gartner Critical Capabilities 2024 para Plataformas de Observabilidade. O Gartner avaliou 17 fornecedores e posicionou a Dynatrace em primeiro lugar nos seguintes casos de uso: Monitoramento do Desempenho e da Integridade de Aplicação (4.27/5), Operações de Plataforma de Infraestrutura Híbrida (4.25/5) e Insights de Negócios (4.22/5).

Gartner, Critical Capabilities for Observability Platforms, Gregg Siegfried, Padraig Byrne, Mrudula Bangera, Matt Crossley, 12 de agosto de 2024.

Gartner, Magic Quadrant for Observability Platforms, Gregg Siegfried, Padraig Byrne, Mrudula Bangera, Matt Crossley, 12 de agosto de 2024.

Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da empresa de Pesquisa & Consultoria do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas, e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Dynatrace

A Dynatrace existe para que todo software funcione perfeitamente. Nossa plataforma unificada combina vasta e profunda observabilidade e segurança contínua de aplicações em tempo de execução com a IA Hipermodal Davis® para fornecer respostas e automação inteligente a partir de dados em grande escala. É isso o que possibilita equipes a modernizarem e automatizarem operações em Nuvem, entregar softwares segura e rapidamente e garantir experiências digitais inigualáveis. E é por isso que grandes empresas confiam na plataforma Dynatrace® para acelerar sua transformação digital. Quer simplificar Nuvem e aumentar o impacto de suas equipes? Acesse e faça uma avaliação gratuita de 15 dias.

