Rodovias inteligentes: como a tecnologia está ajudando o Brasil a enfrentar o aumento do tráfego no fim do ano

Sistemas inteligentes, inteligência artificial e pedágios sem cancela tornam-se aliados para garantir fluidez, eficiência e segurança nas rodovias brasileiras durante o pico de viagens de fim de ano

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a proximidade das festas de fim de ano, as rodovias brasileiras voltam a receber um fluxo intenso de veículos. A quantidade de vítimas fatais em rodovias federais tem aumentado a cada ano no Brasil desde 2020. Durante quatro anos em que houve tendência de alta na letalidade do trânsito nas estradas, um total de 27.920 pessoas morreram, mostram dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O aumento do número de mortes foi de 16% no período de 2020 a 2024, partindo do patamar de 5.292 mortos e chegando a 6.160 vítimas no ano passado.

Com mais veículos nas pistas, o desafio vai além da fluidez: trata-se de garantir segurança, eficiência e capacidade de resposta em tempo real. Nesse cenário, os Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) e as soluções de monitoramento baseadas em inteligência artificial (IA) têm se tornado peças-chave na gestão rodoviária moderna.

"Câmeras com visão computacional, sensores de tráfego, radares OCR e plataformas de análise de dados permitem detectar incidentes em segundos, muitas vezes antes mesmo de uma chamada ao número de emergência. Cada minuto economizado entre o acidente e a chegada do socorro pode representar uma vida salva", comenta Alexandre Krzyzanovski, diretor de Tecnologia do Grupo Pumatronix, uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS).

Além da segurança, cresce a busca por eficiência operacional. Com maior volume de tráfego, concessionárias e órgãos públicos recorrem à telemetria, manutenção preditiva e análise de dados para prever falhas, reduzir custos e otimizar recursos. Essa inteligência operacional também contribui para a sustentabilidade, evitando deslocamentos desnecessários e diminuindo o consumo energético.

"Uma das inovações mais visíveis nas estradas brasileiras é o Free Flow, sistema de pedágio eletrônico que dispensa cancelas e elimina gargalos. Onde já foi implantado, o modelo reduziu congestionamentos, emissões de CO₂ e o tempo de viagem. É um avanço que alia fluidez à sustentabilidade, ao mesmo tempo em que gera dados estratégicos para o planejamento viário", explica Krzyzanovski.

A inteligência artificial também está transformando o trabalho dos operadores de tráfego. Em períodos de pico, quando o volume de alertas é alto, sistemas baseados em IA ajudam a priorizar ocorrências e identificar comportamentos anômalos, como freadas bruscas ou veículos parados em locais proibidos. A IA não substitui o operador, mas amplia sua capacidade de resposta e reduz erros humanos.

O conceito de estradas conectadas avança rapidamente no país. A integração entre concessionárias, forças de segurança e serviços de emergência permite que dados de tráfego, clima e incidentes alimentem modelos preditivos de risco, que orientam ações preventivas e decisões mais precisas.

"O futuro das rodovias brasileiras é cada vez mais digital e humano ao mesmo tempo: menos filas, menos acidentes e mais vidas preservadas. A tecnologia, ao lado da gestão integrada e da análise de dados, se consolida como o principal caminho para garantir um trânsito mais seguro e eficiente durante o período de maior movimento do ano", salienta o especialista.

