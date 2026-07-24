RPPN Ecofuturo tem ampliação oficialmente averbada pela Fundação Florestal

Reconhecimento da Reserva Privada do Instituto Ecofuturo chega às vésperas do Dia de Proteção às Florestas, celebrado em 17 de julho, e consolida um dos maiores remanescentes contínuos de Mata Atlântica do litoral paulista, vizinho ao Parque das Neblinas

SÃO PAULO, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos fundada e mantida pela Suzano, recebeu da Fundação Florestal, por meio do Programa RPPN Paulistas, a averbação da ampliação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Ecofuturo. A Fundação Florestal parabenizou o Instituto pelo empenho e profissionalismo demonstrados ao longo de todo o processo de ampliação da reserva.

A RPPN Ecofuturo está localizada no interior do Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, situada entre os municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no litoral paulista. Com a ampliação agora averbada, a reserva particular passa dos 582 hectares originais para cerca de 1.100 hectares de Mata Atlântica preservada, praticamente o dobro da área anterior, reforçando a proteção de um dos principais corredores ecológicos remanescentes da região.

A data da averbação coincide com a proximidade do Dia de Proteção às Florestas, celebrado em 17 de julho, quando entidades ambientais e órgãos públicos brasileiros chamam atenção para a importância da conservação florestal. Somadas, a RPPN Ecofuturo e as florestas nativas do Parque das Neblinas respondem por cerca de 9% de toda a área protegida por RPPNs no estado de São Paulo, hoje formado por 90 reservas e um total de 21.414 hectares conservados, segundo dados da Confederação Nacional de RPPNs (CNRPPN), uma contribuição dez vezes superior à média das demais reservas paulistas.

Levantamentos de biodiversidade conduzidos na região identificaram 1.238 espécies diferentes na RPPN Ecofuturo e no Parque das Neblinas, sendo 712 da fauna - entre peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos de médio e grande porte, morcegos e invertebrados - e 526 da flora, que inclui orquídeas, bromélias, samambaias, arbustos e árvores. Desse total, 13 espécies vegetais apresentam algum grau de ameaça de extinção, segundo as listas oficiais brasileiras. A reserva também tem papel hidrológico relevante para a bacia da Baixada Santista, ao abrigar nascentes que dão origem a um dos principais rios da região.

"A averbação da ampliação da RPPN Ecofuturo é fruto de um trabalho técnico rigoroso e de longo prazo. Esse é um esforço que se torna possível por meio da parceria com a Fundação Florestal, fundamental para fortalecer a conservação no território. A iniciativa reforça a conectividade entre áreas protegidas no litoral paulista e amplia a proteção permanente de um patrimônio natural fundamental para a biodiversidade e para os recursos hídricos da região", afirma Beatriz Tavora, Gerente do Instituto Ecofuturo.

A ampliação da RPPN Ecofuturo integra uma estratégia mais ampla de conservação conduzida pelo Instituto Ecofuturo e pela Suzano em São Paulo, que já destinou mais de 15 mil hectares no estado à recuperação e proteção de ecossistemas nativos. Outra iniciativa nesse contexto é a recém-criada RPPN Entre Rios, localizada entre Bofete e Angatuba, que protege 306 hectares de área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado.

Como unidade de conservação reconhecida pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a RPPN Ecofuturo tem sua proteção legal permanente, o que impede a supressão da vegetação nativa e assegura a manutenção dos serviços ambientais prestados pela área às próximas gerações.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

Planin – Assessoria de Imprensa da Suzano

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FONTE Instituto Ecofuturo