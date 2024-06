RS Serviços cresce em serviços de segurança patrimonial e de tecnologia

Unidade de segurança já responde por cerca de 10% do efetivo. E divisão de tecnologia tem mais de 300 contratos assinados

SÃO PAULO, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Os serviços de facilities management tornaram-se estratégicos combinando o uso de alta tecnologia com a atuação de equipes altamente qualificadas. Com recursos tecnológicos avançados e times especializados, a RS Serviços, uma das principais empresas deste setor, abriu uma unidade focada em segurança patrimonial, que cresce rapidamente e vê seu desempenho avançar com o apoio da unidade de soluções de Tecnologia.

Com 9.000 colaboradores e 1.350 clientes ativos de diversos segmentos – como imobiliário, industrial, de saúde e educação –, a RS Serviços cresceu 289% em cinco anos, e parte desse crescimento foi puxado pela divisão de segurança patrimonial, que já representa 10% do seu efetivo, em menos de dois anos de atuação.

"Há uma preocupação em todos os segmentos, do residencial ao empresarial, em buscar soluções de segurança integradas e eficazes, respaldadas no uso de tecnologias inovadoras, que permitam agir de forma preventiva, identificando riscos antes mesmo que eles ocorram", observa Renato Alves, CEO da RS Serviços.

Com um sistema que combina ferramentas como tecnologia de reconhecimento facial, câmeras de monitoramento, recursos de IA e machine learning, para analisar e gerar alertas em tempo real sobre situações suspeitas ou fora do padrão, a divisão de segurança possui o respaldo da divisão especializada em tecnologia, que também vem avançando, contando com mais de 200 projetos desenvolvidos e 300 contratos assinados.

A unidade tem como diferencial a entrega de projetos integrados, que incluem análise detalhada das plantas onde os equipamentos serão instalados, definição das melhores soluções tecnológicas e a disponibilização de equipes dedicadas.

"A grande força dos serviços de tecnologia desenvolvidos pela RS Serviços é a montagem de projetos integrados, considerando as soluções mais adequadas para cada cliente e o contexto de sua atuação", conta Renan Domingos, superintendente de Tecnologia.

Esse conjunto de soluções é aplicado em condomínios residenciais, comerciais, indústrias e empresas. As soluções incluem tanto as novas tecnologias quanto os tradicionais sistemas de alarme e monitoramento, de controle de acesso e proteção perimetral, com circuito fechado de TV e câmeras.

"Buscamos calibrar o uso de tecnologia com a necessidade de cada cliente, inclusive realizando um mapeamento da região", destaca Renato Alves. "É fundamental desenvolver uma visão estratégica sobre o que cada cliente precisa", completa o CEO da RS Serviços.

FONTE RS Serviços