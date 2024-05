Salesdev anuncia Marcelo Baratella como sócio

Fundada em 2023, empresa de appointment setting é a principal autoridade no serviço de agendamento de reuniões qualificadas B2B do Brasil

SAO PAULO, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Salesdev, empresa pioneira no Brasil em appointment setting - agendamento de reuniões qualificadas B2B, focadas em resultado - acaba de anunciar a chegada do palestrante, treinador e mentor de vendas, Marcelo Baratella, como novo sócio.

Referência nacional em prospecção B2B no Brasil e autor do best-seller "GPS das Vendas", Baratella ocupará o cargo de diretor de vendas da Salesdev, ao lado do fundador e diretor executivo, Caio Monteiro, e do diretor financeiro, Gabriel Cruz.

Gabriel Cruz, Marcelo Baratella e Caio Monteiro são os sócios da Salesdev (Crédito: Divulgação/Salesdev)

Apaixonado por desafios, Marcelo Baratella também é multiempreendedor, TEDx Speaker, professor na Fundação Dom Cabral e nos MBAs da USP e da UOL PUC/RS, além de sócio da Speedio - plataforma líder em geração de leads B2B no País.

"Chego na Salesdev para somar a um time de alta performance. O que buscamos é o resultado para o cliente. Somos o cliente, estamos juntos em seus desafios e celebramos as mesmas conquistas", afirmou Baratella. "Temos grandes oportunidades e desafios para a modalidade de appointment setting no Brasil e que já são realidade nos Estados Unidos, muito bem sucedida por sinal, e praticada por empreendedores e gestores que querem ganhar tempo, reduzir custos e aumentar receita na sua operação de vendas", reitera Baratella falando sobre a chegada na empresa e o potencial do mercado de geração de leads B2B no Brasil e no mundo.

A expectativa é que o novo diretor atue diretamente na propagação do modelo de trabalho da Salesdev, ressaltando sua importância e, consequentemente, aumentando o alcance e a penetração da empresa no mercado.

"Hoje este mercado de geração de leads B2B está dominado por empresas americanas e europeias. Das 20 empresas que lideram o setor, nenhuma delas é brasileira ou da América Latina", revela Caio Monteiro, diretor executivo da Salesdev. "Com a chegada do Baratella neste momento que já estamos em expansão, esperamos revolucionar o mercado nacional por meio de um modelo de negócios de prospecção B2B de vanguarda, com foco em garantir muito mais do que geração de leads B2B, mas sim agendas comerciais realmente qualificadas", completa.

Para Gabriel Cruz, a chegada de Baratella reforçará o propósito da Salesdev em ajudar empresas que operam no modelo B2B a venderem mais. "O Brasil é um país que precisa muito desse modelo, trazemos redução custo e agregamos qualidade ao processo de venda", afirma o diretor financeiro da Salesdev.

Appointment Setting

A Salesdev é uma empresa especializada em gerar reuniões comerciais qualificadas e é pioneira no Brasil nesse modelo de prospecção ativa para empresas que comercializam produtos ou serviços para outras empresas com tickets-médio ou LTV mais elevados.

Utilizando técnicas avançadas de definição de perfil ideal de clientes, por meio de uma metodologia autoral, ela se concentra na busca por leads promissores e projeta alçar voos cada vez mais altos tendo por base o sucesso desse tipo de negócio nos Estados Unidos.

Segundo a Business Research Insights, o mercado de geração de leads B2B fechou o ano de 2021 representando US$ 19 bilhões e deverá atingir US$ 60,49 em 2031.

Quem somos

Caio Monteiro é o diretor executivo da Salesdev. Possui uma trajetória de mais de 19 anos no setor de marketing e comunicação, com histórico impressionante em vendas e mídias digitais. Graduado em comunicação e com um MBA em Marketing, Caio iniciou sua carreira como especialista em mídias digitais, gerenciando campanhas de tráfego pago para clientes em mais de 13 países. Em 2019 foi reconhecido como um dos 100 profissionais de mídia paga mais importantes para a Google Brasil e selecionado para o programa Google Experts 2019. Já em 2022, se tornou diretor de marketing e vendas da Bitboundaire, empresa de desenvolvimento de software de Miami, Flórida, e motivado por um desejo de inovar e liderar, fundou a Salesdev ao retornar ao Brasil.

Gabriel Cruz é o diretor financeiro da Salesdev. Com uma carreira de mais de 11 anos, é especialista em dados e um profissional destacado no campo da Inteligência de Negócios (BI). Formado em Economia Empresarial e Controladoria pela USP Ribeirão Preto, também detém pós-graduação em Gestão de Marketing pelo INSPER. Atualmente, é Diretor Geral da Sonar Data Design, uma empresa especialista em BI. Sob sua liderança, a empresa detém 30% do mercado de concessionárias John Deere no Brasil. É também Head do LIDE FUTURO Ribeirão Preto, um dos principais grupos de empresários do Brasil, onde lidera iniciativas voltadas para o futuro dos negócios na região.

Marcelo Baratella é o diretor de vendas da Salesdev. Conhecido como "O Lobo Prospectador", é um profissional de destaque no campo das vendas B2B no Brasil. É um dos mais requisitados palestrantes e treinadores do país. Atua como sócio da SPEEDIO, é CEO da empresa MB Solution Selling e consultor de vendas B2B da HSM do Grupo Anima. Sua atuação se estende também ao ecossistema de startups, sendo mentor em aceleradoras. É reconhecido por seu método eficaz que, ao longo dos últimos 20 anos, impactou cerca de 150 mil pessoas em mais de 800 empresas, gerando resultados que somam mais de R$ 1 bilhão em vendas extras.

