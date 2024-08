Salvador é palco de inovações em cirurgias plásticas mais recentes sobre face e nariz durante Jornada Norte Nordeste

Dos dias 29 a 31 de agosto palestrantes nacionais e internacionais estarão juntos em Salvador (BA), compartilhando as mais recentes inovações e técnicas no campo da cirurgia plástica

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O estado da Bahia e a cidade de Feira de Santana, berço de Volney Pitombo, cirurgião plástico e atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), testemunharam o início de uma trajetória que se tornou referência na área. Com mais de 30 anos dedicados à especialidade, o profissional retorna às suas origens para trazer um dos eventos mais significativos da SBCP para cirurgiões plásticos: a 37ª Jornada Norte-Nordeste, com foco em Face e Nariz.

O evento, promovido pela SBCP, ocorrerá entre os dias 29 e 31 de agosto e abordará procedimentos estéticos e reconstrutivos da face e nariz. A jornada terá especialistas renomados, nacionais e internacionais, para discutir as mais recentes inovações e técnicas no campo da cirurgia plástica, além de comparar com abordagens já consagradas. A programação incluirá debates e discussões sobre temas relacionados ao nariz e face, conferências, mesas-redondas, workshops práticos, apresentações de casos clínicos e temas como Rinoplastia Contemporânea e Rejuvenescimento Facial. Esta jornada representa um investimento significativo da SBCP Nacional na qualificação de seus membros para oferecer um melhor serviço à população.

"É uma honra voltar para onde cresci e contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos cirurgiões plásticos regionais e de todo o país, especialmente em um tema tão relevante como a cirurgia plástica facial e nasal, em que sou especialista", destaca Volney Pitombo, presidente da SBCP.

Como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica há um ano, Pitombo tem se dedicado a reforçar a importância da segurança do paciente e a defesa da especialidade. Nos últimos três anos, houve um aumento preocupante no número de procedimentos estéticos realizados por profissionais não médicos, desde aplicações de toxina botulínica até cirurgias plásticas complexas. No mesmo período, não por coincidência, registrou-se recordes de desdobramentos desfavoráveis decorrentes dessas intervenções.

O compromisso de Volney com a especialidade é evidente não apenas pela sua excelência técnica, mas também pelo seu empenho em combater práticas inadequadas e a presença de profissionais não qualificados na área. "Quero que minha contribuição vá além da sala de operações. É essencial que sejamos ativos na defesa dos interesses dos nossos pacientes e da nossa profissão, garantindo condições adequadas de trabalho e acesso justo aos avanços da medicina estética e reconstrutiva", afirma.

Para mais informações sobre a 37ª Jornada Norte Nordeste da SBCP, acesse o site oficial do evento aqui.

