Sambafoot se une ao OddsScanner: a principal plataforma de tipsters de futebol do Brasil se consolida sob a marca OddsScanner

A migração reúne a expertise em futebol, a comunidade de tipsters e a herança editorial do Sambafoot com a tecnologia global de comparação de odds do OddsScanner, criando um destino único para os torcedores brasileiros que buscam palpites, odds e informações sobre apostas.

SLIEMA, Malta, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Odds Scanner Group anunciou hoje que o Sambafoot, consolidado portal brasileiro de palpites e tipsters de futebol, migrará para a marca OddsScanner. A partir de 22 de abril de 2026, todo o conteúdo, os tipsters e a audiência do Sambafoot passarão para oddsscanner.com, unificando a oferta de futebol e comparação de odds do grupo sob uma única marca reconhecida globalmente.

Sambafoot's migration to Oddsscanner, part of Odds Scanner Group.

Desde o seu lançamento, o Sambafoot construiu uma base fiel de torcedores brasileiros por meio de análises aprofundadas de partidas, palpites gratuitos de tipsters especialistas e cobertura do Brasileirão, da Copa do Brasil e de competições internacionais. O OddsScanner complementa esse trabalho com uma plataforma consolidada de comparação de odds, que atende usuários em diversos mercados com dados de operadores licenciados, informações sobre bônus e guias de apostas. A consolidação das duas marcas permite ao grupo investir com mais profundidade em um único produto, com uma equipe editorial, uma comunidade de tipsters e uma única infraestrutura tecnológica a serviço dos usuários em todo o mundo.

O que há de novo? Os usuários terão acesso ao conjunto completo de ferramentas de comparação de odds do OddsScanner, ao acompanhamento de preços em tempo real entre operadores licenciados, a informações sobre bônus e promoções, e à cobertura editorial do grupo em outros mercados com foco em esportes. A plataforma unificada é otimizada para o mercado regulado de apostas e foi projetada para atender aos padrões de transparência e jogo responsável exigidos pela regulamentação da SPA.

Sobre o OddsScanner

O OddsScanner é uma plataforma global de comparação de odds e informações sobre apostas, operada pelo Odds Scanner Group. Ajuda os usuários a encontrar as melhores odds disponíveis, promoções e operadores licenciados em mercados regulados, combinando dados de preços em tempo real com cobertura editorial independente, palpites de tipsters e recursos de jogo responsável. Para mais informações, acesse oddsscanner.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2964523/Sambafoot_OddsScanner.jpg

FONTE Cision Portugal SA