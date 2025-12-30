Samsung NaParede: conheça o programa de instalação de ar-condicionado

Aparelhos da linha Windfree™ contam com serviço exclusivo de instalação

SÃO PAULO, 30 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Os consumidores que optam por um aparelho de ar-condicionado da linha Windfree™ da Samsung já contam com mais um benefício. O Samsung NaParede adiciona comodidade e segurança ao processo de instalação para quem busca conforto térmico em casa, no verão e em todas as estações do ano.

Imagem meramente ilustrativa

"A linha de aparelhos de ar-condicionado Windfree™ tem design modular simples e leve, para fácil instalação. A unidade interna, por exemplo, é instalada com apenas dois parafusos e partes de encaixe", explica Cezar Ziroldo, gerente sênior de Customer Service da divisão de ar-condicionado da Samsung Brasil.

Como funciona

Ao escolher o modelo Split Inverter Wi-fi Samsung WindFree™AI, por exemplo, na Loja Online Samsung ou no app Samsung Shop, a instalação vem inclusa1. Após a conclusão da compra, o consumidor recebe um e-mail sobre como ela será realizada.

Quando receber a indicação da data de entrega, é possível agendar a instalação com um profissional Samsung, que enviará a confirmação com 24 horas de antecedência. Antes disso, o espaço será averiguado via chamada de vídeo e, estando tudo conforme os termos do programa, a instalação é agendada.

O funcionário designado colocará o novo aparelho em funcionamento, incluindo todos os itens que sejam pertinentes. Depois disso, é feita uma demonstração de uso do produto.

Pós-venda e opção

Passadas 24 horas da instalação, o consumidor recebe uma ligação da equipe Samsung NaParede e responde uma pesquisa, para avaliar o atendimento recebido.

Ao comprar um ar-condicionado como o Split Inverter Wi-Fi Samsung WindFree™ AI, por exemplo, o consumidor usufruirá de benefícios como o modo WindFree™ de controle de vento2, que evita o vento gelado direto, entre outras vantagens que só a Samsung tem.

Conheça este e outros produtos na Samsung Newsroom Brasil.

1 Ao escolher pelos modelos Split Inverter Wi-fi Samsung WindFree™AI (códigos AR12DYFABWK/AZ, AR18DYFABWK/AZ, AR24DYFABWK/AZ), na Loja Online Samsung ou no app Samsung Shop, a instalação já vem inclusa e, após a conclusão da compra, o consumidor recebe um e-mail sobre como ela será realizada.

2 WindFree Controla até o vento: a Sociedade de Engenheiros de Refrigeração, Aquecimento e Ar-Condicionado Americana (ASHRAE) define o efeito sem-vento devido às correntes de ar insufladas com velocidade inferior a 0,15m/s.

Sobre a Samsung Electronics Co. Ltd.

A Samsung inspira o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras. A empresa está redefinindo os universos de TVs, sinalização digital, smartphones, vestíveis, tablets, eletrodomésticos e sistemas de rede, além de memória, sistemas LSI e semicondutores. A Samsung também avança em tecnologias de imagem médica, soluções de climatização e robótica, enquanto desenvolve produtos automotivos e de áudio inovadores por meio da Harman. Com o ecossistema SmartThings, a colaboração aberta com parceiros e a integração da Inteligência Artificial em todo o portfólio, a Samsung oferece uma experiência conectada, inteligente e fluida. Além dos produtos e soluções de B2B, como a Linha Galaxy Robusta, Knox Suite e VXT. Conheça este e outros produtos na Samsung Newsroom Brasil https://news.samsung.com/br/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853013/19_sa365_smg_windfreeai_galeriasl_designsimples_20241022jpg_20250214195245.jpg

FONTE Samsung