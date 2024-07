Sandra Guerra recebe prêmio internacional da ICGN por sua trajetória em governança

Atuação de quase 30 anos em governança corporativa é reconhecida durante evento em Londres

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A ICGN (International Corporate Governance Network) entrega hoje, durante seu evento anual em Londres, o prêmio 'Lifetime Achievement Award' (Prêmio ICGN pela Realização de Vida) a Sandra Guerra. Este reconhecimento internacional celebra sua notável trajetória de quase 30 anos dedicados à governança corporativa.

Os prêmios da ICGN celebram a excelência em governança corporativa e gestão de investidores. Os indicados se destacam por uma trajetória de conquistas que demonstram visão, coragem e força em escala global. Esses reconhecimentos promovem melhores práticas de governança, incentivando a transparência, a responsabilidade e a integridade no ambiente corporativo internacional.

Segundo Ian Burger, Presidente do Conselho de Governors da ICGN, o Prêmio Lifetime Achievement Award reconhece as contribuições de longo prazo de Sandra e seu papel como um bastião das boas práticas de governança corporativa. O Conselho considerou a nomeação submetida por Philip Armstrong e por Mike Lubrano, que destacaram: "Não é um exagero enfatizar que os ecossistemas de governança corporativa do Brasil e da América Latina não estariam onde estão hoje sem o significativo compromisso e contribuições de Sandra Guerra. Ela desempenhou papéis de liderança na criação e no florescimento de instituições-chave duradouras, especialmente o IBGC, a Mesa-Redonda da OCDE para a América Latina, sua rede de relacionamento e junto a empresas que fazem parte do Novo Mercado. Ao fundar a Better Governance e colaborar com outros consultores, Sandra Guerra também ajudou a estabelecer a indústria de consultoria em governança corporativa na região com conselheiros críticos para empresas e investidores".

O propósito do Prêmio Lifetime Achievement Award é reconhecer indivíduos que demonstraram conquistas excepcionais no campo da governança corporativa durante um longo período de trabalho. O sucesso de Sandra em confrontar obstáculos e encontrar soluções de governança começou com a cofundação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), seguido pela autoria de publicações sobre governança e também sua atuação como membro independente de conselhos.

"É com imensa honra e entusiasmo que recebo o prêmio ICGN por minha trajetória profissional. É um privilégio inestimável entrar para um grupo no qual figuram nomes como Sir Adrian Cadbury, Ira Millstein, Robert Monks e Mervyn King, que são ícones da história da governança e serviram de inspiração para minha atuação", diz Sandra Guerra.

Para Sandra, esse prêmio simboliza décadas de dedicação à construção de um ambiente corporativo mais ético, responsável e com geração de valores. "Esse reconhecimento nos estimula a continuar promovendo práticas robustas de governança que não se limitam apenas à ética e integridade, mas que também geram valor intrínseco para a empresa. A boa governança se reflete na administração eficaz de conflitos de interesses, na tomada de decisões mais robustas, no aumento da confiança interna e externa, na atração de talentos e na construção de uma reputação sólida. Com isso, inspiramos futuros líderes e contribuímos para um futuro onde a transparência e a integridade são a base de todas as nossas ações", concluiu Sandra.

Como uma das precursoras da governança corporativa no Brasil, Sandra Guerra atua como membro de Conselhos e presidente de Conselhos de Administração desde 1995. Sua experiência inclui participação em conselhos de empresas listadas, fechadas, controladas por famílias e pelo Estado, bem como em organizações sem fins lucrativos tanto no Brasil quanto no exterior. Com quase 30 anos de experiência em governança corporativa, ela é membro fundadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), onde, por quatro anos, de 2012 a 2016, foi presidente do Conselho de Administração. Como PCA do IBGC, Sandra liderou o Grupo de Trabalho Interagentes, composto por 11 entidades do mercado de capitais, que criou, em 2016, o Código Brasileiro de Governança de Empresas Abertas, instituindo um código pratique-ou-explique no Brasil, o que representou um avanço nas práticas voluntárias e na transparência para todos os atores da governança. Em duas ocasiões, também foi membro do Conselho da International Corporate Governance Network (ICGN). Ela também foi conselheira do Conselho de Administração da Global Reporting Initiative (GRI) de 2017 a 2019 e do Council of International Integrated Reporting (IIRC) de 2012 a 2016, exatamente quando a organização desenvolveu e lançou o framework do Relato Integrado. Desde que completou seu mestrado em administração de empresas na FEA-USP (2009), sua pesquisa tem se concentrado no conselho de administração.

É certificada como Membro de Conselho pelo IBGC e como Mediadora pelo CEDR – Center for Effective Dispute Resolution (Reino Unido). Em 2017, publicou o livro "A Caixa-Preta da Governança Conselhos de Administração Revelados por Quem Vive Dentro Deles", pela Editora Best Business no Brasil e que agora está em sua 4ª edição. Esse livro foi traduzido para o inglês (The Black Box of Governance. Boards of Directors Revealed by Those Who Inhabit Them) e publicado pela Routledge em setembro de 2021.

Sobre a ICGN

Fundada em 1995 e liderada por investidores responsáveis por ativos sob gestão de cerca de 77 trilhões de dólares, a International Corporate Governance Network (ICGN) promove os mais elevados padrões de governança corporativa e gestão de investidores em todo o mundo, visando a criação de valor a longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento das economias, das sociedades e de ambientes sustentáveis. Seu trabalho gera impacto internacional pela influência, pela capacidade de conexão e de informação em relação a temas relacionados à governança corporativa. Para mais informações, acesse www.icgn.org.

Sobre a Better Governance

A Better Governance é uma das mais especializadas e renomadas consultorias especializadas em governança corporativa (GC), em particular conselhos de administração do Brasil. Oferece suporte ao aprimoramento do modelo e adoção de melhores práticas de GC em empresas de capital aberto, fechado ou organizações sem fins lucrativos. Cada um dos projetos é desenhado sob medida, prevendo o intenso envolvimento do time sênior da consultoria e adotando uma abordagem pragmática, resultante da vivência direta dos consultores como administradores e executivos. Com fortes vínculos institucionais no Brasil e no mundo, a Better Governance mantém-se aberta às mais recentes descobertas acadêmicas e às inovadoras soluções de mercado na implementação das melhores práticas de GC. Saiba mais sobre a empresa em: www.bettergovernance.com.br

