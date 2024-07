Santa Maria Outlet entrega chaves a lojistas e prevê inauguração antes do Natal

Primeiro outlet na Região Metropolitana de Ribeirão Preto recebeu R$ 400 milhões de investimento e deve gerar mais de 1 mil empregos diretos

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Localizado às margens da Rodovia Anhanguera - considerada o maior corredor financeiro do País, com tráfego de 100 mil veículos por dia -, o Santa Maria Outlet promove a entrega de chaves aos lojistas do empreendimento nesta quinta-feira, dia 18.

Santa Maria Outlet é uma iniciativa do Grupo Pereira Alvim e está localizado às margens da Rodovia Anhanguera, em Cravinhos/SP (Crédito: Divulgação/Santa Maria Outlet)

O evento é um marco importante dentro do cronograma para a inauguração, prevista ainda para 2024. Até o momento, a área de locação já está com 70% de ocupação confirmada, com marcas nacionais e internacionais como: Adidas; Under Armour; Reebok; Mizuno; Aéropostale; Original Penguin; Kipling; Lindt; Opaque; Nathan's Famous; e Bar Brahma.

O Santa Maria Outlet é o primeiro do gênero dentro da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e deve gerar mais 1 mil empregos diretos e alcançar um faturamento anual de R$ 280 milhões.

O empreendimento é uma iniciativa do Grupo Pereira Alvim.

