São Paulo recebe grandes líderes empresariais no 56º Fórum Global da Wharton, organizado pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia (EUA)

Ex-alunos, professores da instituição e líderes empresariais da Natura, BTG Pactual, BNP Paribas, Casamusa, Canary, Caja Los Andes, entre outros, se reúnem para discutir os desafios e oportunidades globais de negócios

SÃO PAULO, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em junho, a cidade de São Paulo sediará o 56º Fórum Global da Wharton. Organizado pela renomada Wharton School da Universidade da Pensilvânia, a primeira escola de negócios colegiada do mundo, o evento ocorrerá nos dias 7 e 8 do próximo mês no hotel Grand Hyatt (Av. das Nações Unidas, 13.301). Esta é a primeira vez que a capital paulista é escolhida como sede do fórum, reconhecido por ser um marco na história do mundo empresarial global.

O 56º Wharton Global Forum reunirá mais de 400 ex-alunos, professores e líderes empresariais de destaque para dois dias de intensas trocas de conhecimento, networking e discussões sobre os desafios e oportunidades mais significativos do mundo dos negócios. Entre os participantes confirmados estão CEOs e representantes de empresas renomadas como Natura (João Paulo Ferreira), BTG Pactual (Roberto Sallouti), BNP Paribas (Sheynna Hakim), 1618 Investimentos (Ilan Ryfer), Casamusa (Eduardo Musa, ex-Caloi), Canary (Florian Hagenbuch), Caja Los Andes (Rosanna Ramos-Velita), entre outros, que enriquecerão os debates com suas visões estratégicas.

O evento deste ano concentrará suas discussões em temas relevantes para os negócios globais, com especial atenção à América Latina. Tópicos como inteligência artificial, inovações em finanças, presença das mulheres nos negócios, futuro do agronegócio, tecnologia na medicina, inovação colaborativa, transição energética e uma análise detalhada do cenário brasileiro serão destacados.

Dentre os especialistas que compartilharão seus conhecimentos durante o fórum estão membros do corpo docente da Wharton School, incluindo a reitora Erika James, que estará em conversa com Roberto Sallouti (BTG Pactual), e Gerrit Meier, diretor geral e chefe da NFL International; o vice-reitor e diretor de docentes da iniciativa Wharton ESG, Witold Henisz, que liderará um debate sobre o cenário atual de transição energética; e o vice-reitor de Iniciativas Globais da Universidade da Pensilvânia, Zeke Emanuel, e o Reitor da Penn Engineering (Universidade da Pensilvânia), Vijay Kumar, que abordarão questões relacionadas à interseção entre tecnologia e medicina.

Três sessões especiais sobre IA estão programadas para o sábado, dia 8 de junho, lideradas pelos docentes Eric Bradlow (vice-reitor de IA e Análise da Wharton School), Ethan Mollick (professor de Administração) e Lynn Wu (professora do Departamento de Operações, Informações e Decisões), abordando diversas facetas da inteligência artificial e seu impacto nos negócios.

Sessões especiais focadas em tópicos como o futuro sustentável do agronegócio e a importância do zoneamento urbano na cidade de São Paulo, serão ministradas pelos professores Leandro Pongeluppe (especialista em impacto socioambiental e professor assistente de Gestão) e Fernando Ferreira (professor de Economia Imobiliária e Empresarial e Políticas Públicas), respectivamente.

O fórum está em sua 56ª edição, um evento de prestígio que já foi realizado em 24 países ao redor do mundo. Esta é a terceira vez que o evento acontece no Brasil, ressaltando a importância do país para a Wharton School e sua comunidade de ex-alunos. Em edições anteriores, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede.

As inscrições para o Wharton Global Forum 2024 São Paulo já estão abertas e mais detalhes sobre a agenda do evento podem ser encontrados no site oficial.

Sobre a Wharton School

Fundada em 1881 como a primeira escola universitária de negócios do mundo, a Wharton School da Universidade da Pensilvânia está moldando o futuro dos negócios por meio da incubação de ideias, da promoção de conhecimentos e da criação de líderes que mudam o mundo. Com um corpo docente composto por mais de 235 professores de renome, a Wharton tem 5.000 alunos de graduação, MBA, MBA executivo e doutorado. A cada ano, 100.000 profissionais de todo o mundo avançam em suas carreiras por meio dos programas individuais, personalizados para empresas e on-line da Wharton Executive Education, e milhares de estudantes pré-universitários exploram conceitos de negócios por meio do Programa Global para Jovens da Wharton. Mais de 105.000 ex-alunos da Wharton formam uma poderosa rede global de líderes que transformam os negócios todos os dias. Para obter mais informações, visite www.wharton.upenn.edu.

