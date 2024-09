São Paulo recebe o 5o Congresso Brasileiro do Plástico com o tema O Paradoxo dos Plásticos

A organização é do Instituto SustenPlást e tem caráter educativo, com a finalidade de esclarecer e apresentar informações científicas a respeito do material plástico, com palestrantes nacionais e internacionais

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Nesta quinta-feira, 12 de setembro, a Casa Bisutti, em São Paulo, será palco do 5o Congresso Brasileiro do Plástico (5CBP) - O Paradoxo dos Plásticos, um dos maiores encontros da indústria de transformação de plásticos do Brasil. A iniciativa é do Instituto SuntenPlást e contará com palestrantes nacionais e internacionais, com o tema O Paradoxo dos Plásticos.

A programação do 5CBP terá a presença de Chris DeArmitt, PhD, cientista e autor do livro "O Paradoxo do Plástico", que virá ao Brasil pela primeira vez. Com uma carreira dedicada ao estudo e desenvolvimento de materiais plásticos, Dr DeArmitt é uma das principais vozes globais em defesa dos plásticos como uma solução economicamente sustentável. Seu trabalho, fundamentado em dados científicos, busca reorientar o debate público, destacando as inovações e os benefícios dos plásticos na sociedade moderna.

"Esta edição do Congresso Brasileiro do Plástico será um marco para a indústria, ao reunir grandes especialistas que trarão uma visão diferenciada sobre o papel fundamental dos plásticos na construção de uma economia circular. Nosso objetivo é promover o diálogo aberto, baseado em dados científicos e nas mais recentes inovações tecnológicas, para mostrar que os plásticos podem ser parte da solução para os desafios ambientais do nosso tempo", afirma Alfredo Schmitt, presidente do Instituto SustenPlást.

No 5CBP também estão confirmadas as palestras de Ronald D. Sasine, reconhecido na área de design e desenvolvimento de embalagens, que irá compartilhar suas pesquisas mais recentes no ramo das megatendências em embalagens plásticas; de Joaquim Caracas, CEO da Impacto Protensão, que falará sobre o processo de inovação com plástico na construção civil; de Larissa D'Otaviano, head de Sustentabilidade da Valgroup, que falará sobre Inovação e sustentabilidade na circularidade do plástico; e do presidente da ABIPLAST, Paulo Teixeira, que apresentará os primeiros resultados da Plataforma Recircula Brasil.

Ainda durante o Congresso Brasileiro do Plástico, a gerente do Instituto SustenPlást, Simara Souza, apresentará a ACV do Tampinha Legal; Albano Schmidt, presidente da Termotécnica, apresentará um caso prático da circularidade do EPS/isopor; já Auri Cesar Marçon, Presidente Executivo da ABIPET, abordará um tema crucial para o setor: os desafios enfrentados pelas empresas produtoras de garrafas PET. Também estarão presentes a Dra Cássia Nunes, da Firjam (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), que falará sobre os Micropolímeros e os aditivos em plásticos; Fabiana Quiroga, Diretora de Economia Circular da Braskem, trará o tema Reciclagem Química e Matérias-Primas Alternativas para Alavancar a Economia Circular, e o CEO da America Embalagens, Gustavo Alvarez, apresentará a Rede pela Circularidade do Plástico.

Confira abaixo a programação completa do 5o Congresso Brasileiro do Plástico – O Paradoxo dos Plásticos e clique para fazer a sua inscrição:

09h – 09h30 | Abertura com Alfredo Schmitt, Roberto Bischoff, José Ricardo Roriz Coellho e Rogério Mani

09h30 – 09h55 | Rede Circularidade – Gustavo Alvarez (America Embalagens)

09h55 – 10h20 | Micropolímeros e Aditivos – Cassia D. Nunes (SENAI Mario Amato)

10h20 – 11h05 | O Paradoxo dos Plásticos – Chris DeArmitt (Estados Unidos)

11h05 – 12h | Debate

12h – 13h15 | Almoço

13h20 – 13h50 | Uma Visão Americana da Tendência de Embalagens Plásticas – Ronald D Sasine

13h50 – 14h15 | Plataforma Recircula Brasil – Paulo Teixeira (ABIPLAST)

14h15 – 14h40 | Reciclagem Química e matérias-primas alternativas para alavancar a Economia Circular – Fabiana Quiroga (BRASKEM)

14h40 – 15h05 | Inovando com Plásticos na Construção Civil – Joaquim Caracas (Impacto)

15h05 – 15h30 | Análise de Ciclo de Vida das Tampas Plásticas Oriundas do Programa Tampinha Legal – Simara Souza (Instituto SustenPlás)

15h30 – 15h50 | Palestra – Auri Marçon (ABIPET)

15h50 – 16h10 | Coffee Break

16h10 – 16h35 | Um Caso Prático da Circularidade de EPS/ISOPOR – Albano Schmidt (Termotécnica)

16h35 – 17h05 | Inovação e Sustentabilidade na Circularidade do Plástico – Larissa D'Otaviano (VALGROUP)

17h05 – 17h40 | Debate

17h40 – 17h55 | Encerramento

17h55 – 18h05 | Sorteios

SERVIÇO

5º Congresso Brasileiro dos Plástico – O Paradoxo dos Plásticos

Data: 12 de setembro de 2024

Local: O Congresso Brasileiro do Plástico será realizado presencialmente na Casa Bisutti (Rua Casa do Ator, 577, Vila Olímpia, São Paulo/SP). Também haverá transmissão ao vivo, via Zoom e YouTube

Ingressos: Presencial – R$ 250,00

Meia-entrada – R$ 80,00

Online – R$33,00

Inscrições: https://cbplastico.com.br/2024/



O CONGRESSO BRASILEIRO DO PLÁSTICO (CBP)

Iniciativa do Instituto SustenPlást, o CBP ocorre de modo bianual, tem caráter educativo. É conhecido por ser aberto a toda a sociedade e reunir palestrantes estrangeiros e brasileiros a fim de esclarecer e apresentar informações científicas a respeito do material plástico.

As informações completas sobre o 5º CONGRESSO BRASILEIRO DO PLÁSTICO – O Paradoxo dos Plásticos podem ser acessadas no site cbplastico.com.br. É possível acompanhar através das mídias sociais: Facebook,Instagram,YouTube e LinkedIn.

FONTE 5º Congresso Brasileiro do Plástico