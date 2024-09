Sapore fecha acordo para aquisição de controle acionário de empresa de eventos

Em uma transação em que os atuais acionistas atuarão em conjunto com os executivos da Sapore na liderança dos negócios, a transação com o Grupo Eldourado vai resultar na criação de uma das maiores empresas do segmento de eventos no Brasil

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Sapore, empresa de soluções integradas de serviços de alimentação e facilities management, firmou acordo para adquirir o controle acionário do Grupo Eldourado. Com a aquisição, a Sapore, que já traz na bagagem megaeventos como Lollapalooza, The Town e a Rio 2016, quando foi responsável pela Vila dos Atletas, ampliará sua atuação no segmento, aumentando a oferta de serviços aos clientes.

Daniel Mendez, fundador e presidente do conselho da Sapore.

Atualmente, a Sapore possui um faturamento de mais de R$3 bilhões oferecendo serviços de alimentação corporativa e facilities management, e essa transação irá aumentar significativamente a receita do segmento de eventos na companhia.

Fundada pelos sócios João Paulo Manoppella e Marco Murgia há 16 anos, a empresa com sede em São Paulo (SP), oferece uma ampla gama de serviços, tendo como as principais linhas de negócios a operação de praças de alimentação e catering em eventos diversos, incluindo os pavilhões SP Expo e Distrito Anhembi, com feiras CCXP (entretenimento), Vtex (e-commerce), bem como os eventos da Fórmula 1 no autódromo de Interlagos, Agrishow em Ribeirão Preto e Rock in Rio. O Grupo Eldourado atende mais de 250 eventos anualmente, com aproximadamente 1.500 colaboradores envolvidos na operação.

"Estamos entusiasmados com as oportunidades identificadas como fruto da junção das equipes Sapore e Grupo Eldourado. As duas empresas estão em crescimento acelerado e possuem qualidades complementares para atender o setor de feiras e eventos corporativos", diz Daniel Mendez, fundador e presidente do conselho da Sapore. "Com esse movimento estratégico, a Sapore consolida um nicho de mercado com alto valor agregado, dentro do segmento de alimentação", explica Elezir Jr., CEO da Sapore.

A transação promete muita sinergia comercial e operacional entre as empresas, fortalecendo seus respectivos posicionamentos no mercado e reforçando o compromisso com o crescimento sustentável, com foco no cliente.

"Estávamos há tempo em busca de soluções inovadoras na operação que a Sapore vem desenvolvendo há anos e encontramos na Sapore uma parceira com potencial de impulsionar nosso crescimento.", afirma Marco, sócio do Grupo Eldourado. "As companhias têm uma complementaridade importante de capacidades e a gestão compartilhada irá nos permitir atender os clientes com uma gama de serviços mais ampla e melhor qualidade, criando valor para as companhias e mais importante, para seus clientes", completa João Paulo, sócio do Grupo Eldourado.

A transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes típicas de transações dessa natureza e aprovação do CADE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494530/Sapore_Daniel_Mendez.jpg

FONTE Sapore