Saúde além das métricas: Livro da endocrinologista Alessandra Rascovski aborda de forma prática avanços da ciência para longevidade

SÃO PAULO , 8 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Pesquisas, métricas e recomendações sobre saúde se multiplicam entre consultórios e redes sociais, mas, mesmo com tanta informação disponível, cresce o número de pessoas que relatam cansaço extremo, inflamações, dificuldades de sono, mudanças de humor e sensação de sobrecarga. Nesse cenário, a endocrinologista PhD Alessandra Rascovski apresenta o livro "AtmaSoma – O equilíbrio entre a ciência e o prazer para viver mais e melhor" (EV Publicações, 2026), que busca recolocar o indivíduo no centro do autocuidado.

O título "AtmaSoma" une "Atma" (alma) e "Soma" (corpo), expressando a visão de que saúde envolve duas dimensões inseparáveis. A obra nasce da inquietação da autora ao observar jovens médicos tornando seus atendimentos mais rígidos e pacientes seguindo "prescrições" das redes sociais, muitas vezes desconectadas da própria realidade.

Para Alessandra, cada pessoa precisa identificar forças e fragilidades antes de iniciar qualquer mudança, evitando a busca por padrões ideais. Esse movimento envolve responsabilidade com gentileza, sem culpa. "Não se trata de idealizar um corpo ou uma rotina perfeita, mas sim de reconquistar a capacidade de escutar o que está vivo dentro de nós. Cuidar da saúde não é se corrigir. É se acolher para poder se transformar".

Alessandra integra sua experiência em endocrinologia, neuroplasticidade e medicina mente-corpo para reforçar que o organismo funciona como um sistema interligado. Cérebro e intestino dialogam; sono interfere no humor; força muscular sustenta vitalidade; hormônios modulam energia, libido e presença. Quando um pilar se altera, os demais respondem. Dessa forma, saúde não se constrói por protocolos isolados, mas pela harmonia entre corpo, afeto e pensamento. "Cuidar deixa de ser uma lista de tarefas e passa a ser um movimento de escuta".

O livro discute o uso crescente de dispositivos de monitorização, relógios inteligentes, sensores e aplicativos. Alessandra alerta que, embora úteis, eles podem estimular excesso de vigilância e ansiedade. "Medir mais não significa viver melhor. O que faz diferença é saber quais dados orientam decisões reais".

A obra rejeita a lógica da urgência e os atalhos que prometem mudanças rápidas. Propõe recuperar o tempo como aliado, compreendendo que saúde é um processo vivo, sujeito a avanços e recuos. O bem-estar surge de pequenas decisões consistentes, ajustadas ao contexto e às fases da vida. Viver mais e melhor exige também viver bem o presente: "Não se trata apenas de prolongar os anos de vida, mas de ampliar a qualidade dos dias que temos hoje".

