Saúde 'high ticket': consultórios para público selecionado ganham espaço no Brasil em parceria com Merz Aesthetics®

São Paulo, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O mercado de saúde global movimenta quase 400 bilhões de dólares, segundo dados da Grand View Research. Em um ambiente tão competitivo, novas estratégias surgem, como o conceito de saúde premium, que envolve serviços especializados, ambiente de luxo, experiência individualizada, tecnologia e equipamentos de ponta. Focando na segmentação do mercado de saúde para alto padrão, o modelo de negócio 'high ticket' investe em estratégias de personalização para cuidados em saúde e bem-estar.

Segundo Nanda Mc Doweell, especialista em vendas e consultora do ramo, o aumento da rentabilidade, diferenciação no mercado, além da atração e retenção de pacientes, estão entre as principais transformações em consultórios que focam neste nicho.

"Transformar o consultório em um 'high ticket' pode permitir que o profissional de saúde se concentre em um público-alvo específico que valoriza e está disposto a pagar por serviços de alta qualidade. Isso pode ajudar a alinhar as ofertas com as necessidades e expectativas desse grupo", explica Nanda Mc Dowell, que há 3 anos oferece cursos e treinamentos online para profissionais de saúde que buscam se destacar neste mercado.

As estratégias vão desde o posicionamento nas redes sociais até a precificação do serviço. Hoje, a especialista mantém a maior comunidade de profissionais de saúde high ticket do Brasil que ela denomina como "uma grande fonte de inteligência coletiva".

Consultoria high ticket é novo incentivo da Merz Aesthetics® Brasil

Em uma parceria inédita com a Merz Aesthetics® Brasil, empresa farmacêutica alemã, a especialista em vendas Nanda Mac Dowell oferecerá consultoria personalizada para profissionais da saúde, auxiliando na implementação de estratégias eficazes para aqueles que buscam entrar no mercado high ticket. Esse movimento conversa com o objetivo da multinacional de apoiar seus clientes não apenas na área estética, mas também no desenvolvimento de habilidades empreendedoras e na gestão eficiente de negócios.



"Incentivar o desenvolvimento dos nossos clientes, que são os profissionais de saúde, é um meio de garantir a excelência do uso dos nossos produtos. A educação continuada é um dos nossos pilares estratégicos e projetos como esse são grandes aliados na jornada de conhecimento", comenta Giovana Pacini, CEO da Merz Aesthetics® Brasil.

Este não é o único investimento da empresa em educação. Além da Merz Hauz, um hub dedicado ao treinamento e à inovação, a farmacêutica oferece plataformas digitais de educação, workshops, eventos e cursos variados.

Durante o dia 28 de setembro, recebemos a especialista no evento Partner Business Warm up, com 60 convidados, para uma consultoria exclusiva de pacientes high ticket.

Conheça mais sobre nós em: https://merzaesthetics.com.br/

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.br. ASSETR-929/SET24

Copyright ©️ 2024 Merz Farmacêutica Comercial LTDA. Todos os direitos reservados. MERZ, MERZ AESTHETICS e o LOGOTIPO MERZ são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA no Brasil e/ou em certos outros países.

FONTE MERZ AESTHETICS BRASIL